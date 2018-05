Caos Governo - Diamanti : 'Oggi democrazia non è diretta - è immediata' | : Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "Il Pd deve tornare a farsi vedere - ha detto Diamanti - La nuova piazza è la ...

Caos Governo - Ilvo Diamanti : "Italiani non vogliono lasciare l'Europa" : Caos Governo, Ilvo Diamanti: "Italiani non vogliono lasciare l'Europa" Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "La democrazia di oggi è una democrazia immediata - ha detto - dove la nuova piazza è la ...

Caos Governo - il film di una crisi drammatica : video - : Uno scontro che inizia con l'arrivo al Colle di Giuseppe Conte con la lista dei ministri e il rifiuto del presidente della Repubblica di firmare la nomina di Savona. Poi, la decisione del Capo dello ...

Governo Lega M5S o governo Cottarelli? È Caos totale : Il Colle ha ricevuto in mattinata il Premier incaricato Carlo Cottarelli. Concluso l’incontro, Cottarelli si è messo al lavoro nella Sala Busti di Montecitorio. Sono attese importanti novità, specialmente sulla lista dei ministri. Una cosa è certa: non avrà alcuna possibilità di ottenere la fiducia, dal momento in cui pure il Partito Democratico ha preso in considerazione l’idea di non votarla. Riprende quota l’ipotesi governo Lega ...

Caos Governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada | : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

Dopo il Caos Di Maio riparla di governo Lega-M5s : Ultimo appello a Sergio Mattarella: "Una maggioranza c'è in Parlamento. Fatelo partire quel governo ma di mezzucci basta. Perché di governi tecnici, istituzionali, non ne vogliamo. Perché quelli traseno e si mettono e chiatte, come diciamo noi. La maggioranza in Parlamento c'è". Luigi Di Maio e Matteo Salvini oggi si sono visti, e hanno deciso di fare un estremo tentativo sul Quirinale. Per far rimettere nel cassetto ...

Caos Governo : Cottarelli verso la rinuncia? Ma il Quirinale smentisce : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia, con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Caos Governo - Borsa Milano chiude a -2.65%. Impennata spread - : Altra giornata negativa per i mercati. Male Piazza Affari e differenziale decennale che chiude vicino ai 300 punti base. Pesano le incertezze del quadro politico , soprattutto dopo l'annuncio che ...

Mercati nel Caos in attesa del governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen

Caos Governo - Macron difende Mattarella. Attacchi di Le Pen e Farage - : Dopo il naufragio dell'esecutivo Lega-M5s e il conferimento dell'incarico a Carlo Cottarelli , CHI E' , , arrivano messaggi di sostegno all'Italia e al Colle da Ue, Francia e Germania. Per i due ...