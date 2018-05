Campi Flegrei | nuova ipotesi sul bradisismo | «Dovuto al gas»

Miti e segreti dei Campi Flegrei svelati dalla penna di Wanderlingh : La prefazione è di Ugo Leone che ammonisce: si può girare il mondo in ottanta giorni ma non si troverà mai una concentrazione di meraviglie come quelle contenute tra i Campi Flegrei e il Vesuvio.

Campi Flegrei : l’Osservatorio Vesuviano cerca sede fuori dalla zona rossa : L’Osservatorio Vesuviano di Napoli cambiera’ casa, lasciando la sede di via Diocleziano. La necessita’ di un trasloco e’ emersa negli ultimi mesi, anche a causa del fatto che la sede dell’istituto, che monitora l’attivita’ sismica e dei vulcani partenopei, si trova nella zona rossa dei Campi Flegrei e non sarebbe al sicuro in caso di eruzione della caldera flegrea. Ma non e’ l’unico motivo: ...