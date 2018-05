Camorra - blitz contro il clan Polverino a Roma e Napoli : sette arresti - : Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito di un'indagine coordinata dalle procure distrettuali antimafia delle due città. Raggiunti dai provvedimenti tre ex latitanti e quattro ...

Blitz anti Camorra - sequestri e arresti per tre imprenditori - la Dia : "Frequentavano assiduamente i calciatori del Napoli" : Sigilli a un bar ristorante a Chiaia, negozi di giocattoli in provincia, una discoteca a Coroglio e una agenzia di scommesse

Camorra - droga e riciclaggio : maxi blitz a Napoli - più di 50 arresti : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio - : L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di ...

Camorra - blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre ...

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio : Camorra, blitz a Napoli: 50 arresti per droga e riciclaggio L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e ...