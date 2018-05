romadailynews

: Camorra a Pomezia, 4 arresti: Camorra a Pomezia, 4 arresti – Una rete di insospettabili… - romadailynews : Camorra a Pomezia, 4 arresti: Camorra a Pomezia, 4 arresti – Una rete di insospettabili… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018), 4– Una rete di insospettabili fiancheggiatori del clan camorristico dei Polverino, attiva sia in Campania che nel Lazio, è stata individuata grazie a un’indagine svolta in stretta collaborazione dalle procure distrettuali Antimafia di Napoli e Roma che ha portato questa mattina all’esecuzione di due diverse ordinanze emesse dai Gip dei due tribunali ed eseguite dai militari del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli. L’inchiesta ha permesso di scoprire quanti hanno favorito il clan camorristico per assicurare la latitanza di esponenti di vertice del clan e, in particolare, di G. S., C. N. e G. R., anch’essi raggiunti da ordinanza in carcere per possesso di documenti di identificazione falsi. L’ordinanza emessa dal GIP di Napoli ha disposto l’arresto di 4 persone. Oltre ai sunnominati tre, che dovranno ...