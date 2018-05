Calenda ci dice che vuole una “lista unica” con il Pd - anti sfascisti : Roma. Il governo Cottarelli, se mai nascerà, non avrà neanche l’appoggio del Pd. Ieri il reggente Maurizio Martina ha proposto l’astensione sul voto di fiducia. Il che parrebbe stridere con le manifestazioni di solidarietà, verbali e non, riservate al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c

Il tweet di Calenda su Salvini con la maglia 'Basta Euro' mentre dice "mai detto basta euro" : Mattinata intensa su Twitter per Carlo Calenda. L'ex ministro dello Sviluppo economico prima annuncia sul social network, di cui è un affezionato utente, la propria candidatura alle prossime politiche, anche se non specifica di che tipo di candidatura si tratterà. Poi scrive un tweet che diventa virale in pochi minuti. Si vede Matteo Salvini sorridente con una maglietta 'basta Euro', un manifesto con lo stesso ...

Ilva : Calenda - chi dice che si può convertire a gas fa populismo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "E quando avrei detto ciò?! Ho detto che chi dice che Ilva si può convertire a gas fa del populismo visto che sa che non si può fare. Ho sempre detto che capisco chi vive a Taranto e chiede la chiusura di Ilva pur non condividendo questa posizione". Così su twitter il min

Ilva : Calenda - chi dice che si può convertire a gas fa populismo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “E quando avrei detto ciò?! Ho detto che chi dice che Ilva si può convertire a gas fa del populismo visto che sa che non si può fare. Ho sempre detto che capisco chi vive a Taranto e chiede la chiusura di Ilva pur non condividendo questa posizione”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo all’ex presidente di Legambiente, Roberto Della Seta che in un ...

Ilva : Calenda - chi dice che si può convertire a gas fa populismo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “E quando avrei detto ciò?! Ho detto che chi dice che Ilva si può convertire a gas fa del populismo visto che sa che non si può fare. Ho sempre detto che capisco chi vive a Taranto e chiede la chiusura di Ilva pur non condividendo questa posizione”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo all’ex presidente di Legambiente, Roberto Della Seta che in un ...

Calendario partite Italia calcio : le date e il programma. Amichevoli e Nations League da giugno a dicembre : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre Amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Roberto Mancini sarà il nuovo CT. Si tornerà a fare sul serio soltanto a settembre ...

Juventus - il ricordo di un giorno speciale : 'Quando il Calendario dice 5 maggio...' : ROMA - La Juventus vanta una striscia aperta di 6 successi nelle gare disputate il 5 maggio e il bilancio complessivo dei 17 precedenti è di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per l'occasione la ...

Il sito della Juventus ricorda : 'Quando il Calendario dice 5 maggio...' : TORINO - 'Quando il calendario dice 5 maggio...'. La Juventus sceglie di riavvolgere il nastro dei ricordi con un titolo che fa scattare subito la memoria al 2002 quando i bianconeri conquistarono in ...