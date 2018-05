Calciomercato Torino | c’è chi si propone al club granata…

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con tripla contropartita al Torino per Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, i nomi sul taccuino sono quelli di Depay, Dembele, Fellaini e Badelj, due di questi due potrebbero diventare rossonero. Ma continua la corsa ad un top player in attacco, il sogno è Immobile ma la pista è più che complicata, ecco perchè è tornata prepotentemente in pole la candidatura ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo Juve - Torino scatenato - mosse di Lazio e Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, anche oggi una giornata molto importante. Sarri adesso ha intenzione di guardare in Italia per rinforzare il Chelsea (accordo ormai imminente) e la prima richiesta sarebbe molto chiara: Gonzalo Higuain. Il Pipita non è reduce da una stagione entusiasmante, buona ma non entusiasmante e potrebbe cambiare maglia, il Chelsea ...

Calciomercato Torino - blitz per il centrocampo : l’ultima idea di Cairo : Calciomercato Torino – Dopo qualche giorno di riflessione il Torino è pronto a muoversi sul mercato e regalare i giusti rinforzi al tecnico Walter Mazzarri. Nelle ultime ore doppia mossa in entrata per difesa e per un trequartista, adesso blitz anche per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società granata che ha messo gli occhi su Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. ...

Calciomercato Torino - la doppia mossa in entrata del presidente Cairo : Calciomercato Torino – L’ultima stagione in casa Torino è stata altalenante, adesso il presidente Cairo è al lavoro per provare a migliorare l’ultimo risultato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa e non commettere gli errori delle scorse stagioni. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il primo nome sul taccuino porta a Matias Vargas, trequartista classe 1997, 21 anni e punto di forza del ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti guarda in casa Torino : pronto l’assalto ai granata : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina il presidente De Laurentiis è al lavoro per accontentare l’ex Bayern Monaco in ogni richiesta. Una situazione delicata da risolvere sarà quella relativa alla scelta del nuovo portiere dopo l’addio di Reina, sembrava ad un passo Rui Patricio ma dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti le strategie ...

Calciomercato Torino - la decisione di Mazzarri su Milinkovic-Savic e Sirigu : Torino alle prese con il Calciomercato, il tecnico Mazzarri ha deciso quali saranno le gerarchie relative ai portieri granata Il Torino sta pianificando le mosse di Calciomercato in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche il nodo portieri, che mister Mazzarri si è trovato ad affrontare con il ds Petrachi. Ebbene, è stato deciso che la porta granata verrà affidata ancora una volta Sirigu, mentre novità arriveranno in merito ...

Calciomercato Torino - i progetti di Cairo : “ecco le nostre mosse per rafforzare la squadra” : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di Calciomercato in vista della calda estate che attende il club granata “Credo sia importante per noi ora fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l’anno prossimo”. Sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo sulla strategia del prossimo mercato. “Forse ci ...

Torino - Cairo : 'Calciomercato? Interventi mirati...' : Torino - ' Dobbiamo fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli Interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l'anno prossimo '. Il presidente Urbano Cairo delinea ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : annunci per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Genoa ma a tenere banco è anche il futuro, importanti indicazioni da parte di Petrachi ai microfoni di Premium Sport: “Belotti resta? Questo è un discorso che vale per lui e chiunque, chi rimane deve rimanere con voglia ed entusiasmo, lui è anche il capitano, deve dare l’esempio. Bisogna tornare indietro, deve arrivare gente da Toro, che dimostri di ...

Calciomercato Torino - Cairo : “ho speso 45 milioni” - poi svela le strategie : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro la Spal, al Salone del Libro di Torino Cairo ha fato indicazioni sul futuro del club: “avremmo voluto puntare all’Europa, anche perché la scorsa estate abbiamo fatto investimenti importanti – ha detto il presidente del club – ho speso circa 45 milioni di euro, che per noi è una cifra davvero considerevole. Terminato il campionato ...

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - si allontana Balotelli : ecco l’ultima idea per la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Il Torino è concentrato sulle ultime due giornate di campionato, ormai nessun obiettivo per la squadra di Walter Mazzarri e pensiero rivolto inevitabilmente alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato. Il modulo sarà il 3-5-2, si cerca quindi una spalla per l’attaccante Belotti, negli ultimi giorni si era parlato molto di Balotelli, come dalle foto in Esclusiva riportate ieri da Sport Fair Super ...

Calciomercato Torino - il presidente Cairo ha in mente una coppia d’attacco pazzesca per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino sta per concludere una stagione non entusiasmante, l’obiettivo adesso è essere grandi protagonisti nella prossima stagione, con il tecnico Mazzarri che potrà preparare la stagione con grande anticipo. Si preannuncia una sessione di Calciomercato caldissima, in particolar modo diverse novità in attacco. L’ex Napoli ha in mente di attuare il 3-5-2, diversi calciatori rischiano di non trovare ...

Calciomercato Torino - Cairo svela le strategie per la prossima stagione : Il Torino ha fermato il Napoli nel match della 36^ giornata del campionato di Serie A, 2-2 che permette ai granata di concludere al meglio la stagione, adesso altre due partite con l’obiettivo di conquistare altri risultati positivi. Il presidente Cairo parla del futuro del club ed in un’intervista a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno dà indicazioni: “Spintarella alla Juventus? Ieri era un epilogo già scontato. Il ...