Calciomercato Parma | D’Aversa apre la porta a Balotelli!

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato Parma - Henderson e Asencio i primi colpi : Parma - Dopo la festa promozione, il Parma inizia a programmare la Serie A. Il primo step passa per il mercato. Sarà operato qualche taglio, doloroso, visto il gruppo che si è cementato con la ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

MARIO BALOTELLI AL PARMA/ Calciomercato - pazza idea per il ritorno in Serie A : Raiola avvistato in città : MARIO BALOTELLI al PARMA: Calciomercato, la pazza idea dei ducali è quella di riportare SuperMARIO in Serie A. Il suo procuratore Mino Raiola è stato avvistato in città: si può sognare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:33:00 GMT)

Calciomercato Parma - la bomba : “incontro con Raiola - c’è Balotelli” : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una super promozione nel campionato di Serie A, la terza consecutiva ed adesso l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla nella prossima stagione. La dirigenza per questo motivo si candida ad essere protagonista nella finestra di mercato che sta per iniziare, un reparto che dovrebbe subire diversi cambiamenti è l’attacco. Secondo alcune indiscrezioni che stanno ...

Calciomercato Parma - Romulo - Henderson e Josè Mauri : Parma - Dopo la terza promozione di fila, il Parma deve iniziare a programmare la Serie A. Intanto, il capitano Alessandro Lucarelli potrebbe dare l'addio al calcio giocato. In un primo momento ...

Calciomercato Parma - si avvicina un gradito ritorno : Calciomercato Parma – Stagione entusiasmante per il Parma che ha conquistato la promozione in Serie A dopo un campionato molto importante, adesso si prepara per la massima categoria con l’intenzione di essere protagonista sul mercato, la prima decisione è stata quella della conferma di D’Aversa. Nel frattempo la dirigenza si muove anche per i calciatori, in particolar si avvicina un gradito ritorno: si tratta di Josè Mauri. Il ...

Parma - parla Faggiano : le novità dal Calciomercato ed il futuro della panchina di D’Aversa : Parma alle prese con la costruzione della rosa che nella prossima stagione giocherà in Serie A dopo lo splendido cammino in cadetteria La favola del Parma si è concretizzata in un ultimo turno davvero pazzesco. La squadra emiliana è tornata in Serie A al termine di un campionato ricco di soddisfazioni, sotto la guida sapiente di mister D’Aversa. Il d.s. degli emiliani, Daniele Faggiano, ha parlato stamane a Radio Anch’io sport del ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - colpo per l’attacco? Ecco il primo nome dopo la promozione : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una promozione incredibile, la terza consecutiva ed adesso si prepara ad essere protagonista nel campionato di Serie A. Una promozione inaspettata nell’ultima giornata soprattutto perchè al Frosinone bastava un successo nella gara contro il Foggia, ormai privo di obiettivi, invece è arrivata la sorpresa con il Parma che ha vinto sul campo dello Spezia. Nel frattempo si pensa alla prossima ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Parma - il regalo in attacco in caso di promozione : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di D’Aversa è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, incredibile rincorsa nelle ultime partite, adesso tutto è nella mani del Parma. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in caso di promozione nel massimo torneo italiano si potrebbe pensare ad un colpo veramente importante. Secondo quanto riporta CalcioWeb nel ...