Calciomercato - la situazione dei giocatori della Nazionale : La sessione di mercato estiva entra nel vivo e sono tanti i nomi caldi accostati alle principali squadre di Serie A. Il giocatore di cui si parla tanto in questi giorni è quello di Mario Balotelli, a segno nel match contro l'Arabia Saudita, e con un grande desiderio di tornare a giocare nel massimo campionato italiano. La squadra accostata al talento ex Inter è attualmente il Napoli di Ancelotti, alla ricerca di una buona prima punta per ...

Calciomercato Napoli - Raiola : “Balotelli in azzurro? Ecco la situazione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’allenatore Carlo Ancelotti il club azzurro si muove anche sul fronte calciatori. Un profilo valutato è sicuramente quello di Mario Balotelli, Ecco le dichiarazioni di Mino Raiola come riporta Sky Sport: “Non è proprio a parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ...

Calciomercato Inter - il tecnico del Valencia svela la situazione dei riscatti di Cancelo e Kondogbia : Il futuro di Cancelo e Kondogbia si deciderà entro il 31 maggio, Inter e Valencia nella scorsa estate si accordarono per due prestiti con diritto di riscatto “L’Inter ha tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi (Valencia ndr) con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, noi renderemo ufficiale il riscatto a breve”. Parole e musica di Marcelino, allenatore del ...

Calciomercato Juve - scambio 'due per uno' con il PSG? La situazione Video : La Juventus potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Molto dipendera' dal futuro di Massimiliano Allegri, che non ha ancora preso una decisione certa su dove allenera' nella prossima stagione. Max è tentato da alcune proposte che gli stanno arrivando dalla Premier League, il campionato in cui ha sempre sognato di allenare. La dirigenza bianconera, dunque, dovra' dargli la garanzia di alcuni ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di Calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : “arriva Balotelli? Ecco la situazione” : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Napoli ma in casa granata si pensa anche al mercato, in particolar modo nelle ultime ore voci su un possibile arrivo da parte di Mario Balotelli. Prima del match importanti indicazioni di Petrachi intervenuto a Premium Sport: “il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però ...

Milan - Gattuso parla di Calciomercato : la situazione Bonaventura ed i possibili innesti : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Verona, l’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. In conferenza stampa l’allenatore Gennaro Gattuso che ha dato importanti indicazioni: “la squadra l’ho vista bene. Romagnoli? Si è allenato, vedremo. Biglia? Un esempio, ma non sarà a disposizione. Fossero tutti come loro. Bisogna avere un senso di rivalsa, dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Renzi? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Periodo di prova con il Genoa per Francesco Renzi, figlio di Matteo, Ecco le importanti indicazioni di Perinetti come riportato all’Ansa: “Per noi è Francesco, un diciassettenne che gioca abbastanza bene al calcio, che poi di cognome si chiami Renzi è ininfluente. Segna e ha delle qualità, se sono sufficienti a garantirgli un posto nelle giovanili del Genoa lo valuteremo prossimamente. Come altri suoi ...

Calciomercato Serie C - tanti big in scadenza : la situazione di Di Piazza Video : La #Serie C è entrata nella fase finale e attesa della regular season, ma gia' ci sono le prime notizie di #Calciomercato pronte ad esplodere sulle varie riviste o sui siti sportivi. In realta', come ogni anno, le prime notizie arrivano dai calciatori in scadenza e forse mai come questa volta in Serie C sono tantissimi davvero e non mancano i big che dal 30 giugno prossimo saranno svincolati e liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la situazione Verdi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per lo scudetto, si preannuncia un duello fino all’ultima giornata con la Juventus. Nel frattempo il club azzurro pensa alla prossima stagione, in particolar modo l’intenzione è anticipare i tempi sul mercato. Ritorno di fiamma per Verdi? Impossibile. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, sono praticamente nulle le possibilità di nuovo assalto del club azzurro nei confronti ...