Calciomercato | il Psg tenta Ronaldo Ma c' è l' ostacolo Fair Play

Calciomercato Psg - il consiglio di Thiago Motta : 'Neymar - non andare al Real Madrid : vinci qui' : "Merci Thiago", prima dell'addio. Dunque una standing ovation di tutto lo stadio alla sua ultima partita per il Psg, per quello che in Realtà è stato soltanto un arrivederci. Thiago Motta dopo aver ...

Calciomercato - il Psg irrompe su Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic fa gola a diversi club europei, la Lazio verrà presa d’assalto con offerte a pioggia durante la prossima estate L’estate scorsa rifiutò 70 milioni di euro, nel prossimo mercato non scenderà sotto i 150 per cedere il suo gioiellino. Claudio Lotito ha fissato il prezzo per Sergej Milinkovic-Savic, inevitabilmente ritoccato al rialzo dopo la stagione super del centrocampista serbo. Una richiesta del genere, di fatto, ...

Calciomercato - nuovo incontro positivo tra l'entourage di Buffon e il Psg : si va verso la chiusura : Buffon-Psg: si procede a grandi passi verso l'ufficialità. Il portiere, che ha salutato domenica la Juventus, è pronto a intraprendere l'ultima avventura della carriera: lo farà, salvo clamorosi ...

Calciomercato : Buffon-PSG affare fatto? : Il Paris Saint Germain e l’opportunità di restare sul massimo palcoscenico calcistico giocandosi le ultimissime chance di conquistare l’agognata Champions League. Questa prospettiva starebbe spingendo Gianluigi Buffon verso Parigi, accettando la serrata corte del presidente Nasser Al-Khelaïfi, pronto a tutto pur di arrivare in fondo alla campagna europea, dove il club più forte di Francia non ha mai dato finora l’impressione di poter arrivare ...

Calciomercato Juve - scambio 'due per uno' con il PSG? La situazione Video : La Juventus potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Molto dipendera' dal futuro di Massimiliano Allegri, che non ha ancora preso una decisione certa su dove allenera' nella prossima stagione. Max è tentato da alcune proposte che gli stanno arrivando dalla Premier League, il campionato in cui ha sempre sognato di allenare. La dirigenza bianconera, dunque, dovra' dargli la garanzia di alcuni ...

Calciomercato Psg - biennale a Buffon : ... ritiro o esperienza all'estero? Quesito di non facile risoluzione, a 40 anni suonati e dopo aver conquistato con i club 22 trofei in 22 anni di carriera, ai quali sommare la Coppa del Mondo 2006: 9 ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? La super contropartita chiesta dai rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzione di chiudere la stagione al sesto posto, piccola consolazione dopo le premesse di inizio stagione. Ma adesso è il momento di muoversi in vista della prossima stagione, in particolar modo la prima situazione da chiarire è quella che riguarda la questione portiere. Nonostante gli ultimi errori Donnarumma è sicuramente un pezzo pregiato, i rossoneri chiedono almeno 70 milioni di euro, cifra ...

Calciomercato : Milinkovic - si vocifera Psg ma per bookie in pole è United : Ha gli occhi delle grandi d'Europa puntati addosso e ora per Sergej Milinkovic-Savic si aggiunge anche il Psg. L'interesse dei campioni di Francia è salito e potrebbe giocare un ruolo chiave per il ...

Calciomercato Juventus - super scambio con i PSG? Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa Juventus. In difesa arriveranno Caldara e Spinazzola, protagonisti di una buonissima stagione nelle fila dell'Atalanta. Spinazzola andra' a sostituire Kwadwo Asamoah, che ha deciso di firmare per l'Inter. A centrocampo, invece, il colpo dovrebbe essere Emre Can. Il regista tedesco, to anche dal Manchester City, si liberera' a parametro zero al ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg : ecco la cifra nelle casse dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo è conquistare un trofeo dopo una stagione non entusiasmante. Ma si pensa anche al futuro, in particolar modo da definire il futuro del portiere Donnarumma, nelle ultime ore importanti novità. L’Equipe in queste ore ha parlato di un incontro galeotto con i vertici del Psg, nello specifico, il d.s. parigino Antero avrebbe ...

Ribaltone PSG : Di Maria alla Juventus?/ Calciomercato - bianconeri sulle tracce del Fideo e di Rabiot : Ribaltone PSG: Di Maria alla Juventus? bianconeri sulle tracce del Fideo e di altri due calciatori in uscita da Parigi: Thomas Meunier e Adrien Rabiot(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:01:00 GMT)

Calciomercato Juve - maxi scambio con il PSG? Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo, la #Juventus potrebbe dare l'addio ad alcuni importanti giocatori. Mario Mandzukic, autore di una stagione davvero molto buona, deve ancora decidere il suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su di ci sono alcuni top club della Premier League inglese, che sarebbero pronti ad offrirgli un super ingaggio per assicurarsi il suo cartellino. Sul calciatore croato, comunque, ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Calciomercato Juve - super scambio con il PSG? Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Come scrive la stampa transalpina, infatti, il Paris Saint Germain potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo e ha messo nel mirino Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, sempre più nel fulcro del gioco della Juventus, è considerato il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo del club ...