Calcio | Salah assente solo 3 settimane

Calcio mercato - il Real Madrid è più vicino a Salah : TORINO - Nabil Fekir vicino al Liverpool. Secon do la stampa francese e quella inglese il Lione e il club di Anfield avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del 24enne attaccante franco-...

Ti amo - anzi ti odio : Salah - il rimpianto più grande del Calcio italiano : Salah deve essere un monito per tutto il nostro calcio , che nonostante non sia più da ormai quasi 20 anni l'ombelico del mondo, continua a conservare la stessa spocchia accademica dei tempi che ...

Calcio mercato - oro Salah : la nuova valutazione economica dell’attaccante del Liverpool : Momento fantastico per l’attaccante Salah , il calciatore sta trascinando il Liverpool con prestazioni incredibili, l’egiziano è stato grande protagonista anche nella gara d’andata contro la Roma, una doppietta, due assist e giocate incredibili, si tratta di un grande rimpianto per il club giallorosso. Salah può essere pienamente in corsa per il Pallone d’Oro, stagione veramente da incorniciare. Il calciatore dei Reds è ...

Roma - Strootman : 'Odio il fantaCalcio - i ritardi e la parola leader. Aspetto Salah' : Non era facile, ma siamo a due ore da casa, in una delle più belle città del mondo, non in Russia o in un posto disagevole. Ora ha finito e abbiamo preso un cane. E poi le famiglie vengono a trovarci'...