Calcio | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario delle partite dell’Italia Le

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’Italia delsarà impegnata aidel, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in casa. L’Italia si giocherà tutto in pochi giorni. Il debutto è previsto per venerdì 22 giugno, all’Estadio de Calafell contro il Marocco campione in carica. Due giorni dopo è prevista la sfida tra i marocchini e la Libia, che poi martedì 26 sfiderà l’Italia nella partita conclusiva. Ledell’Italia saranno visibili in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming sul sito www.raiplay.it e sull’app Rai Play. Le ...