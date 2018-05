Cagliari | ufficiale il divorzio con Diego Lopez | Maran in pole come suo sostituto

sportfair

: RT @MatteoPedrosi: #Cagliari, si chiude l’avventura di #DiegoLopez, ora è ufficiale. Rolando #Maran in pole per la panchina. - eduzCR7 : RT @MatteoPedrosi: #Cagliari, si chiude l’avventura di #DiegoLopez, ora è ufficiale. Rolando #Maran in pole per la panchina. - CagliariNews24 : UFFICIALE - Il #Cagliari saluta #Lopez: il contratto del tecnico scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato… - CalcioWeb : Panchina #Cagliari, addio ufficiale con #DiegoLopez: ecco il nuovo allenatore -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ufficializzato ilcon, ilsi lancia adesso all’assalto di Rolandoper consegnargli la panchina rossoblu Ildivorzia da. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “IlCalcio saluta l’allenatoree lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù,ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre ilalla conquista della permanenza nella massima serie“, si legge nella nota del, in cui viene precisato che il rapporto con“si concluderà il 30 ...