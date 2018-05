Cage e quell’umanità ritrovata in algoritmi illuminati

Blastingnews

(Di mercoledì 30 maggio 2018) L’ultima creazione di Davidee Quantic Dream è pronta a calare gli amanti dei videogiochi in una realtà fatta di lacrime sintetiche e di emozioni reali, dove a problemi frequenti nel quotidiano come violenze domestiche, razzismo e perdita del lavoro, si uniscono il fascino e la bellezza dell’investigazione, rendendo Detroit Become Human per PlayStation 4 un’esperienza unica nel suo genere. La trama, con sfondo appunto investigativo, si delinea vivendo gradualmente un gioco calato in una realtà non troppo lontana dai giorni nostri: gli androidi della Cyberlife hanno avuto il sopravvento in una società di umani arrabbiati perché danneggiati dalle conseguenze di una rivoluzione tecnologica che scandisce le proprie efficienze con una velocità superiore a quella umana…con ovvi risvolti nella vita reale. L’innovazione di Davidesta nel dare la possibilità al giocatore di tornare ...