Buffon-Psg | affare fatto | cifre da capogiro per l’affare

Buffon-Psg - affare fatto : cifre da capogiro per tentare l’assalto alla Champions fallito con la Juventus : Buffon-Psg, ormai manca solo l’ufficialità dell’accordo con il club francese, il portiere azzurro si appresta a tornare all’assalto della tanto agognata Champions League Gigi Buffon si appresta a sposare il progetto Psg. Un progetto molto simile a quello del portiere italiano, dato che entrambe le parti in causa hanno un solo obiettivo in mente: vincere la Champions League. Buffon si appresta dunque a firmare il suo primo ...

Cristiano Ronaldo al Psg - offerta faraonica : tridente da sogno con Neymar e Mbappè ed in porta Buffon - squadra stellare : Può nascere un Psg fortissimo ed ancora più forte con l’obiettivo di vincere tutto nella prossima stagione, il club francese è veramente scatenato ed adesso è al lavoro per piazzare il più grande colpo di mercato di sempre: Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di formare un tridente pazzesco con Neymar e Mbappè. Stipendi di 45 milioni netti, sarebbe queste l’offerta shock presentata dal Pag al fuoriclasse portoghese per portarlo a ...

Buffon-Psg - si accelera. L'agente : 'Sarebbe felice di andare a Parigi' : TORINO - Quella che fino a qualche giorno fa era una ipotesi suggestiva prende sempre più corpo: 'Saremmo felici se Gigi nella prossima stagione giocasse nel Psg ' . A rilasciare questa dichiarazione ...

Buffon - l'agente : 'Sarebbe felice di andare al Psg' : TORINO - ' Saremmo felici se Gigi nella prossima stagione giocasse nel Psg '. Con queste parole, rilasciate a 'Le Parisien', l'agente di Gianluigi Buffon commenta il possibile approdo dell'ormai ex ...

PSG - Buffon ad un passo : il Napoli piomba su Areola : PSG, Buffon- Gigi Buffon è sempre più vicino al PSG. Dopo le conferme trapelate negli ultimi giorni, a sbloccare definitivamente la trattativa tra francesi e l’ormai ex portiere bianconero, sarebbe il Napoli di Ancelotti. Di fatto, il neo tecnico azzurro, per il ruolo di nuovo portiere avrebbe chiesto Areola, attuale numero 1 francese. Areola al […] L'articolo PSG, Buffon ad un passo: il Napoli piomba su Areola proviene da Serie A ...

Buffon : pronto un contratto di due anni per il Psg. La firma non appena si sarà risolto il rapporto con la Juve : Secondo quanto trapela da Parigi, per l'ufficialità bisogna aspettare il 30 giugno, scadenza del contratto di Gigi

Juventus - Buffon ha detto sì al PSG : 14 milioni in due anni. Attesa l’ufficialità : Juventus, Buffon- Gigi Buffon ha detto sì al PSG. Accordo definito e via alla nuova avventura a 40 anni. Contratto biennale da 7 milioni netti a stagione. 14 milioni complessivi e poi una clausola da testimonial per i Mondiali in Qatar nel 2022. Attesa solamente l’ufficialità dell’operazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni dal ritorno di […] L'articolo Juventus, Buffon ha detto sì al PSG: 14 milioni in due anni. ...

Il sogno di Lapo Elkan : "Spero di battere il Psg di Buffon nella finale di Champions League" : Scudetto, Buffon e futuro Lapo lo ammette in un'intervista con La Gazzetta dello Sport : ' Provo grande soddisfazione per questo settimo scudetto. Sette è il mio numero fortunato, sono nato il 7 ...

Buffon-Psg ora è certo : sì in un mese : TORINO - Tutto fatto: Gianluigi Buffon nella prossima stagione giocherà nel Paris Saint Germain . E' una certezza sulla quale verrà posta la firma solamente tra qualche settimana, forse anche un mese, ...

Il Psg tenta Buffon : superstipendio e ambasciatore di Qatar 2022 : All'ex numero uno della nazionale proposto un contratto di 4 anni con ingaggio doppio rispetto a quanto percepiva alla Juventus L'articolo Il Psg tenta Buffon: superstipendio e ambasciatore di Qatar 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Buffon non smette : incontro positivo con i dirigenti del PSG - presto la firma : FIRMERA' UN BIENNALE - Secondo quanto riportato da Sky Sport l'incontro ha avuto esito positivo anche se non è ancora tutto concluso. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore per trovare un ...

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Calciomercato - nuovo incontro positivo tra l'entourage di Buffon e il Psg : si va verso la chiusura : Buffon-Psg: si procede a grandi passi verso l'ufficialità. Il portiere, che ha salutato domenica la Juventus, è pronto a intraprendere l'ultima avventura della carriera: lo farà, salvo clamorosi ...