Bufera di vento e grandine su Torino

Una Bufera di vento ha investito la capitale del Cile, Santiago: registrati numerosi e ingenti danni, e l'interruzione della corrente elettrica per 20mila utenze. Le raffiche sono state così intense da impedire in alcune zone la circolazione automobilistica. L'Ufficio nazionale delle emergenze ha emesso un'allerta relativamente alle raffiche a 60 km/h e alle forti piogge attese nelle prossime ore.