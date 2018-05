Spread e Tesoro - pessime notizie dall'asta dei BTP a 5 e 10 anni : i numeri che possono condannare l'Italia : pessime notizie dal Tesoro : l'asta dei Btp ha fatto il pieno , unico aspetto positivo, diversamente sarebbe stata crisi finanziaria conclamata e drammatica, con 1,75 miliardi di titoli quinquennali ...

BTP d'oro : rendimenti volano al top dal 2014 in ultima asta : Le recenti tensioni sul debito italiano alla luce dell' incertezza politica mandano in orbita i rendimenti dei BTP nell'ultima asta di titoli da Stato . Il Tesoro ha assegnato 1,82 miliardi di BTP ...

Tesoro - fino a 6 miliardi di CCTeu e BTP in asta di fine mese : Teleborsa, - Il Tesoro offrirà fino a 6 miliardi di euro di titoli di Stato nell'asta di fine mese , prevista per mercoledì 30 maggio. Il Ministero dell'Economia collocherà CCTeu settennali per un importo nominale compreso tra 1,25 e 2 miliardi di euro, BTP quinquennali per un importo compreso tra 1 e 1,75 miliardi e BTP decennali per un importo ...

Governo Conte : al Tesoro si fa nome Zingales - BTP rimbalzano : Ma vi è poi un'ipotesi dell'ultimissima ora, avanzata da La Stampa : per il dicastero dell'Economia ci sarebbe in corsa anche Luigi Zingales . Il 55enne professore della University of Chicago Booth ...

Il BTP Italia fa il pieno - Il Tesoro raccoglie 2 - 3 miliardi in un giorno : Agli investitori istituzionali è riservata la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere a un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ...

Tesoro - BTP Italia : al via la tredicesima edizione : Torna il BTP Italia . Oggi, 14 maggio 2018, ha preso il via il collocamento della tredicesima tranche del BTP Italia , fino al 17 maggio 2018 , , titolo indicizzato all'inflazione Italiana, dedicato ...

Tesoro : domani nuovo BTP Italia : Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale ...

Tesoro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Teleborsa, - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più ...

Italia : Tesoro - rendimenti poco mossi nell'asta di BTP : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP per 6,75 miliardi di euro, all'estremo superiore del range offerto. Il titolo con scadenza 2021 ha registrato un rendimento dello 0,07%, +0,02% rispetto al dato precedente, ...

Tesoro - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu : Teleborsa, - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro. Sul BTP decennale il rendimento si è attestato all'1,...

