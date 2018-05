: Brianza, uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni poi si va a costituire - lacer2k : Brianza, uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni poi si va a costituire - greengroundit : Brianza, uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni poi si va a costituire - BNews_It : Brianza, uccide la moglie. Arrestato -

E' morta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza, la 34enne albanese accoltellata in auto dal marito, 35 anni marocchino regolare in Italia, a Seregno, in. Subito dopo il fatto, avvenuto davanti al figlio di 5 anni, l'uomo si era presentato ai Carabinieri per autodenunciarsi. La donna era stata soccorsa e ricoverata in condizioni disperate. La coppia, stando a quanto riferito dall' Arma, non viveva più insieme da circa 2 mesi. Il 35enne è stato.(Di mercoledì 30 maggio 2018)