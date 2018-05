Brianza | accoltella a morte la moglie da cui si stava separando

Donna accoltellata dal marito in Brianza - muore in ospedale | : E' successe a Seregno, l'uomo si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più insieme

Donna accoltellata dal marito in Brianza - muore in ospedale : Donna accoltellata dal marito in Brianza, muore in ospedale E' successe a Seregno, l'uomo si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più insieme Parole chiave: ...

Donna accoltellata in Brianza - è in condizioni gravissime - : Una 34enne sarebbe stata aggredita dal marito a Seregno, che si è presentato dai carabinieri confessando l'accaduto. I due coniugi hanno un figlio di 5 anni e da circa due mesi non vivevano più ...