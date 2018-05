Brescia Olimpia Milano Streaming video e diretta tv | orario e risultato live semifinale

Video/ Brescia Olimpia Milano - 74-80 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Brescia Olimpia Milano , 74-80 , : highlights della partita di Basket , valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto.

Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)