Brandon Flynn che vince un pupazzo a forma di unicorno per Sam Smith illuminerà la tua

Sam Smith a Brandon Flynn : «La cotta più grande del mondo - per te» : Uno castano, occhi azzurri e una voce unica; l’altro biondino, sorriso magnetico e la capacità di far commuovere con i suoi personaggi. La storia d’amore tra Sam Smith, 26, e Brandon Flynn, 24, sta procedendo a gonfie vele. Sono sempre l’uno al fianco dell’altro, pronti a incoraggiarsi in qualsiasi momento. Come con l’uscita della seconda stagione di 13 Reasons Why conosciuta anche come Tredici, dove Brandon interpreta la parte di Justin Foley, ...

Sam Smith è il fan numero uno di Brandon Flynn e l’ultimo post lo dimostra : Il tributo per "13 Reasons Why 2" The post Sam Smith è il fan numero uno di Brandon Flynn e l’ultimo post lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Sam Smith : il dolcissimo tributo del fidanzato Brandon Flynn per il compleanno del cantante : <3 The post Sam Smith: il dolcissimo tributo del fidanzato Brandon Flynn per il compleanno del cantante appeared first on News Mtv Italia.