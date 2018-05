Borse poco convinte | Piazza Affari rimbalza con calo spread

Borse asiatiche chiudono poco mosse : Torna a salire l'euro dopo il no del presidente della Repubblica italiano Mattarella ad un ministro dell'Economia ritenuto vicino a posizioni euro scettiche. L'indice Nikkei della borsa di Toky o ha ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

Borse poco mosse malgrado Beige Book : Telecom in evidenza : I mercati non sembrano beneficiare più di tanto delle positive indicazioni arrivate ieri in serata dal Beige Book, nel quale è stato evidenziato che l'economia a stelle e strisce resta sul sentiero ...

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - poco mossa la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : poco mossa la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all' apertura della Cina al commercio internazionale .