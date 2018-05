: @BelpietroTweet #Mattarella responsabile del clima di incertezza istituzionale e dello sfascio dei mercati del paes… - scimm77 : @BelpietroTweet #Mattarella responsabile del clima di incertezza istituzionale e dello sfascio dei mercati del paes… - NotizieIN : Borse europee contrastate,Milano +0,67% - TelevideoRai101 : Borse europee contrastate,Milano +0,67% -

Apertura contrastata per le, conche tenta il rimbalzo dopo le perdite di ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,67% a 21.495 punti, spinto dal settore bancario. In netto calo lo scarto tra Btp e Bund tedesco, a 270 punti in avvio, con rendimento del decennale intorno al 2,983%. Londra sulla parità, Parigi -0,33% e Francoforte +0,11%.(Di mercoledì 30 maggio 2018)