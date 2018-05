Boom plusvalenze in Serie A | ricavi a 2 | 9 miliardi e conti vicini al pareggio

Boom plusvalenze in Serie A : nel 16/17 ricavi a 2 - 9 miliardi e conti vicini al pareggio : La stagione 2016-2017 sarà ricordata nella storia della Serie A come quella del grande ritorno delle plusvalenza L'articolo Boom plusvalenze in Serie A: nel 16/17 ricavi a 2,9 miliardi e conti vicini al pareggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.