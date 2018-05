BLOOD FATHER | CANALE 5 Info streaming e trama del film di Jean Francois Rochet oggi | 30

BLOOD FATHER : cast - trama e curiosità del film con Mel Gibson : Mercoledì 30 maggio, in prima visione su Canale 5 a partire dalle 21.25, Blood Father, il film diretto da Jean-François Richet che segna un po’ il ritorno di Mel Gibson al genere action in qualità di protagonista assoluto. Gibson, divenuto papà per la nona volta nel 2017, è nella fase calante della carriera ma questa pellicola lo rilancia appieno come eroe d’azione duro ma con il cuore tenero. Blood Father, il trailer Blood Father, ...

BLOOD FATHER/ Su Canale 5 il film con Mel Gibson (oggi - 30 maggio 2018) : BLOOD FATHER, il film in onda su Canale Cinque oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Mel Gibson, Erin Moriarty e Diego Luna, alla regia Jean Francois Rochet. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:11:00 GMT)

BLOOD FATHER - film stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Blood Father è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Jean-François Richet ha come protagonista Mel Gibson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Blood Father, film stasera in tv: scheda GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Jean-François Richet CAST: Mel ...