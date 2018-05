‘Biogasfattobene’ soluzione per l’agricoltura sostenibile

sportfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Roma, 30 mag. – (AdnKronos) – Trasformare il settore agricolo e zootecnico da produttore di emissioni climalteranti in atmosfera ad agente neutro o, addirittura, in uno strumento attivo di sottrazione dell’anidride carbonica. E’ questo il traguardo che si pone il Consorzio Italiano Biogas mediante il modello Biogasfattobene che molte aziende agricole italiane associate al Cib stanno già applicando. Una di queste è l’azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese, i cui risultati analizzati dal Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia, in termini di potenziamento dell’attività e riduzione dell’impatto ambientale, sono stati presentati oggi a Braunschweig in Germania, nel corso del simposio internazionale ‘Soil organic matter management in agriculture Assessing the potential of the 4per1000 initiative” sulla gestione ...