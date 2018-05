Bike Land | 600 mila euro dalla Fondazione Crc per un maxi circuito dalle Langhe alle Alpi

SuperBike – Davies 5º in rimonta in Gara 2 a Donington - Melandri 11º con il team Aruba.it Racing Ducati : Concluso il sesto appuntamento con il campionato mondiale di Superbike, ecco chi ha vinto Il team Aruba.it Racing – Ducati, in pista a Donington (Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike, ha concluso Gara 2 con Chaz Davies e Marco Melandri rispettivamente in quinta e undicesima posizione. Il gallese e l’italiano, partiti rispettivamente dalla seconda e quarta fila, hanno lottato con la consueta tenacia. ...

SuperBike - GP Bretagna 2018 : gara-2. Van der Mark concede il bis. Rea in terza posizione - Davies è quinto - indietro Melandri : ... soprattutto quando ha iniziato a piovere nell'ultima parte di corsa, facendo la differenza rispetto a tutti e togliendosi anche la soddisfazione di superare il campione del mondo in carica Rea, ...

SuperBike - GP Bretagna 2018 : gara-2. Van der Mark concede il bis. Rea in terza posizione - Davies è quinto - indietro Melandri : Sullo storico circuito del Leicestershire, a Donington Park, sesto weekend del Mondiale 2018 di Superbike, è ancora la Yamaha dell’olandese Michael Van der Mark ad imporsi. L’orange ha bissato il successo di gara-1, conquistando questa seconda manche in modo autoritario, davanti al sorprendente pilota turco (Kawasaki) Toprak Razgatlioglu, a 2″348 dal vincitore, ed al leader del campionato Jonathan Rea (Kawasaki), a 2″614. ...

LIVE SuperBike - GP Gran Bretagna in DIRETTA : gara 2 - sarà Rea contro Sykes? Melandri per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 2 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. Spettacolo assicurato sul circuito di Donington dove le due Kawasaki vanno forte: Jonathan Rea vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma se la dovrà vedere con il compagno di squadra Tom Sykes e con van der Mark su Yamaha, che ha vinto gara 1. Marco Melandri, caduto ieri, non sembra al top con la sua Ducati e dovrà ...

SuperBike - Davies e Melandri non brillano in Gara-1 a Donington : giornata da dimenticate per il team Ducati : L’ottavo posto di Davies e il ventiduesimo di Melandri non strappano al team Ducati un sorriso al termine di Gara-1 a Donington Gara 1 del sesto round del Campionato Mondiale Superbike, in scena a Donington (Regno Unito), si è rivelata più difficile del previsto per il team Aruba.it Racing – Ducati. Chaz Davies e Marco Melandri hanno lottato caparbiamente ma sono stati penalizzati a partire da una Superpole complicata, conclusa ...

SuperBike - GP Gran Bretagna 2018 : gara-1 - risultato e classifica. Van der Mark vince davanti a Rea! Melandri cade : Michael van der Mark ha fatto saltare il banco e ha vinto gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. L’olandese, in sella alla Yamaha, ha sovvertito il pronostico della vigilia ed è riuscito a battere le favoritissime Kawasaki. Il 25enne ha così ottenuto il primo successo stagionale dopo tre podi e regala alla scuderia dei tre diapason la prima gioia in questo 2018. Van der Mark è rimasto in scia alle due verdone ...

SuperBike - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Sykes in pole position - battuto Rea. Savadori quarto - Melandri 12esimo : Tom Sykes ha sorpreso Jonathan Rea nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. A Donington Park, dove alle ore 14.00 scatterà gara-1, il padrone di casa in sella alla sua Kawasaki è riuscito a precedere il favorito Jonathan Rea, suo compagno di squadra e leader della classifica generale. Sykes si è imposto con il tempo di 1:26.663, tre decimi meglio del Campione del Mondo (1:26.956): le due verdone ...

LIVE SuperBike - GP Gran Bretagna in DIRETTA : gara-1 - Sykes sfida Rea per la vittoria. Melandri all’inseguimento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara1 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale Superbike. Spettacolo assicurato sul circuito di Donington dove le due Kawasaki sembrano imbattibili: Jonathan Rea vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma se la dovrà vedere con il compagno di squadra Tom Sykes. Marco Melandri non sembra al top con la sua Ducati ma dovrà risalire la classifica, attenzione a Lorenzo Savadori che ...

SuperBike - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Jonathan Rea scatenato - Sykes tiene il passo. Melandri in difficoltà : Jonathan Rea si è letteralmente scatenato nelle prove libere del GP di Gran Bretagna, round valido per il Mondiale Superbike. A Donington Park, il Campione del Mondo in carica ha chiuso con il miglior tempo assoluto (1:28.003) siglato nella terza sessione, quando la pista si è asciugata dopo i primi due turni sul bagnato. Il britannico, leader della classifica generale, ha preceduto Tom Sykes di due decimi: le due Kawasaki sembrano decisamente ...

SuperBike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

SuperBike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

SuperBike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l’allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo importante verso la conferma del titolo iridato. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale piloti 2018 Superbike: 1. Jonathan ...

SuperBike Imola - Rea trionfa in Gara 1 - 3° Melandri : Imola - Spettacolo Kawasaki sulla pista italiana di Imola. In Gara 1 ha vinto Rea, che è partito davanti a tutti e non ha mai messo in discussione il trionfo martellando su tempi da capogiro. Dietro ...

SuperBike Imola - in Gara 1 Rea è un martello : vittoria! Melandri a podio : Imola - Come sono partite sono arrivate. Le Kawasaki sono prima e seconda sulla pista italiana di Imola. In Gara 1 ha vinto Rea, che è partito davanti a tutti e non ha mai messo in discussione il ...