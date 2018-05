Biglietti in prevendita per le finali di Musicultura con Malika Ayane | Lo Stato Sociale e

Prezzi dei Biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...

Annunciati due concerti di Michele Bravi per il Piano B Tour : le date e i Biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Michele Bravi a novembre per il Piano B Tour: il cantante torna ad esibirsi dal vivo per due date esclusive tra Roma e Milano. Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2017 con Il Diario Degli Errori, l'album Anime di Carta certificato disco d'oro e un Tour nei club e teatri d'Italia, Michele Bravi torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto: due sono i concerti Annunciati per il mese di ...

Nick Mason in Italia nel 2018 con le canzoni di Pink Floyd : Biglietti in prevendita : Nick Mason in Italia nel 2018 con il gruppo il gruppo Saucerful of Secrets da lui fondato. Già batterista dei Pink Floyd, l'artista sarà a Milano il 20 settembre prossimo per la presentazione del nuovo progetto che ha debuttato dal vivo a Londra appena qualche giorno fa. I brani che non mancheranno dalla scaletta saranno quelli dei Pink Floyd, con una celebrazione che partirà fin dai primi album portati al successo dal gruppo britannico, a ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : prezzi dei Biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...

Ben Harper in Italia nel 2018 - unico concerto per The Innocent Criminals : Biglietti in prevendita : Ufficiale il ritorno di Ben Harper in Italia nel 2018, con un concerto per The Innocent Criminals da tenere allo Sferisterio di Macerata in piena estate. La data fissata è quella del 14 agosto, quella nella quale l'artista andrà a proporre The Innocent Criminals. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita fisici dal 25 maggio alle ore 10. I tagliandi di ingresso saranno disponibili anche sulle piattaforme ...

Ultimi aggiornamenti sui Wind Music Awards 2018 : ospiti e prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : I Wind Music Awards 2018 si terranno il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona, a seguire verranno trasmessi in TV. A pochi giorni dalla doppia serata-evento della manifestazione Musicale che premia gli artisti, i singoli, gli album e i tour che hanno riscosso maggior successo nell'ultimo anno, un nuovo ospite internazionale si aggiunge all'elenco degli artisti attesi ai Wind Music Awards 2018. Dopo la conferma della popstar Rita Ora, attesa ...

Passenger in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e Biglietti in prevendita : Un concerto di Passenger in Italia nel 2018: il cantautore inglese si esibirà nel nostro Paese per un'unica, imperdibile data a Milano! Dopo il rilascio del singolo Hell Or High Water, che anticipa il nuovo album Runway, Mike Rosenberg (in arte Passenger) ha annunciato una tournée internazionale che farà tappa anche in Italia: il cantautore sarà in concerto il prossimo 18 settembre all'Alcatraz di Milano. In occasione del concerto a ...

Vegas Jones in Italia nel 2018 - Biglietti in prevendita per i concerti al via da novembre : I concerti di Vegas Jones sono finalmente ufficiali. Il rapper sarà nel nostro paese per una nuova serie di date con le quali andrà a supportare la sua musica. Gli spettacoli programmati per l'autunno 2018, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 23 maggio. Come di consueto, sarà disponibile la doppia modalità di consegna. Si potrà infatti scegliere tra la consegna con Corriere Espresso ...

Gianna Nannini a Mantova - un nuovo concerto del tour 2018 : Biglietti in prevendita dal 23 maggio : Gianna Nannini a Mantova, in concerto a luglio. Un nuovo appuntamento si aggiunge oggi alla ricca tournée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto 2018. Il concerto di Gianna Nannini a Mantova si colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazione Mantova Arte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data del tour estivo della rocker, ...

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - annunciata una nuova data : Biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : Biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e Biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Un concerto degli Europe in Italia - unica data a ottobre : prezzo dei Biglietti in prevendita : Nel 2018 ci sarà un unico concerto degli Europe in Italia: la band di The Final Countdonw, Open Your Heart, Rock The Night e I'll Cry For You si esibirà in una sola data nel nostro Paese il prossimo autunno per presentare dal vivo l'ultimo album di inediti dal titolo Walk the Earth, rilasciato nel 2017 a due anni di distanza dal precedente War of Kings. Il gruppo svedese da oltre 40 milioni di dischi venduti in carriera, che ha spopolato tra ...

Concerti di Malika Ayane nel 2018 per il Domino Tour : le date e i Biglietti in prevendita : Annunciati i Concerti di Malika Ayane nel 2018 per Domino Tour: la cantante milanese torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto discografico. Venerdì 25 maggio è in uscita il primo singolo apripista dal titolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica e digital store. Il nuovo singolo, scritto da Malika Ayane stessa con la collaborazione del musicista Shridhar Solanki, anticipa il nuovo album di inediti Domino, in arrivo il ...