BIBLIOTECA BASSANI Venerdì 1 giugno alle 10 30 inaugurazione e presentazione della

BIBLIOTECA BASSANI " Martedì 15 maggio alle 17 nell'Auditorium di via Grosoli 42 - a Barco - : 'Ricette e segreti' nel romanzo di Rita Gabrielli 11-05-2018 / Giorno per giorno Martedì 15 maggio 2018 alle 17 nell'Auditorium della BIBLIOTECA Giorgio BASSANI in via G. Grosoli 42 , quartiere Barco ...