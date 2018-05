Bianca Atzei ha una protesi al cuore dopo l’operazione | “Ho rischiato molto”

Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Il 'Ti amo' su Instagram : Cosa sta succedendo tra Bianca Atzei e Jonathan ? Dopo L'Isola dei Famosi, i due ex naufraghi hanno stretto un rapporto che potrebbe andare oltre la semplice amicizia, infatti sul profilo Instagram di ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian insieme? Ecco il post della verità. I social non mentono : spunta l’indizio che lascia tutti di stucco : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian stanno insieme oppure no? Da quando Max Biaggi ha definitivamente detto addio alla sua ex, ora anche Bianca sembra pronta (e l’Isola l’ha aiutata molto) a lasciarsi andare ad una nuova e travolgente storia d’amore. Con Jonathan appunto? Dopo l’intervista dell’ex gieffino a ‘Domenica Live’ sono in molti a chiedersi se i due abbiano davvero una storia d’amore. Per il momento i ...

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei fidanzati? / La cantante chiude col passato : la conferma con un "Ti amo" : Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono fidanzati? Dopo le dichiarazioni da Barbara d'Urso arrivano anche alcuni post che lasciano poco spazio ai dubbi...(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:32:00 GMT)

Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Spunta il “ti amo” su Instagram : Jonathan Kashanian e Bianca Atzei stanno insieme dopo l’Isola dei Famosi? Spunta l’indizio su Instagram Continua il mistero su Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Dopo l’intervista dell’ex gieffino a Domenica Live sono in molti a chiedersi se i due abbiano davvero una storia d’amore. Per il momento i diretti interessati continuano a tacere ma Novella […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan stanno insieme? Spunta ...

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian - arriva il "ti amo" : E' amore o amicizia tra Jonathan Kashianian e Bianca Atzei? Gli ultimi sviluppi sembrano far propendere...

Bianca Atzei - ha una nuova vita ma non può dimenticare Max Biaggi : Bianca Atzei è tornata dall’Isola dei Famosi fortificata. Pare aver superato finalmente il trauma dell’improvvisa fine della storia d’amore con Max Biaggi. Anche se forse non ha totalmente dimenticato il pilota di cui continua a parlare. L’ultima in ordine di tempo riguarda un’intervista al quotidiano Il mattino di Napoli dove torna ad affrontare la questione delle dinamiche di coppia. E ribadisce che “gli ...

Bianca Atzei e la fine di un amore : ‘Gli uomini sono un po’ codardi’ : “Gli uomini sono un po’ codardi!”, parola di Bianca Atzei. Che, però, specifica immediatamente che non vuole generalizzare ma rimane coerente con il suo pensiero, ossia che gli uomini non sempre hanno fino in fondo il coraggio di dire le cose in faccia alle loro donne. L’ovvio riferimento è alla misteriosa fine della storia con l’ex motociclista Max Biaggi ma per lui la cantante non serba rancore e ammette: ...

Bianca Atzei Max Biaggi mi ha fatto crescere e gli ho dato tutto : Bianca Atzei dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, torna a parlare della rottura improvvisa con Max Biaggi: “La delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata”. “Lui mi dava sicurezza, non avevo motivo di essere gelosa. Mi ha dato molta serenità, felicità e mi faceva sentire importante, è stato sempre molto presente nella mia vita”.Il motivo della rottura è ...

Bianca Atzei - porta chiusa a Max Biaggi : 'non ne voglio più sapere' : Conclusa la felice esperienza 'Isola dei Famosi', Bianca Atzei ha ritrovato la serenità che aveva perduto dopo l'inattesa rottura con Max Biaggi, per anni suo amato compagno. Intervistata da Diva e Donna, la cantante ha ribadito di non aver mai scoperto i motivi dell'addio dell'ex motociclista. prosegui la letturaBianca Atzei, porta chiusa a Max Biaggi: 'non ne voglio più sapere' pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 15:14.

Bianca Atzei / “Max Biaggi? Gli voglio bene - ma non tornerò mai con lui” : Bianca Atzei, intervistata da Diva e Donna, ricorda senza rimpianti la sua relazione con Max Biaggi ma ha le idee chiare sul futuro: "Non tornerei mai con lui".(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:05:00 GMT)

Bianca Atzei e l'addio a Max Biaggi : «Mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto - ma gli uomini sono un pò codardi» : MILANO ? ?La delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata?. Bianca Atzei, dopo la sua...

La vigna di Bianca Atzei - “Coltivatrice di emozioni” : un prezioso premio per la cantante sarda : La vigna di Bianca Atzei, “Coltivatrice di emozioni”. Fernando Proce (RTL 102.5) ha consegnato alla cantante sarda il certificato di adozione di un vigneto di Nero d’Avola, che ha preso il suo nome Ieri sera, 21 maggio, a Sambuca di Sicilia (Ag) a margine dello spettacolo di Fernando Proce, il noto speaker di Rtl 102.5, testimonial di eccezione di “Coltivatori di emozioni” ha consegnato a Bianca Atzei il certificato di adozione ...

Bianca Atzei e Jonathan innamorati? I messaggi segreti su Instagram : Tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian è amore? Questo è quello che ha fatto intendere la cantante sarda. In un video-messaggio ha raccontato di non poter fare a meno di lui. Lui ha risposto commosso, e intanto sul suo profilo Instagram sono emersi altri dettagli “segreti”. Ultimamente Jonathan ha pubblicato sui social parecchie foto in cui abbraccia Bianca. Sono scatti tenerissimi da dove emerge una grande intesa tra i due, già ...

Scoppia l'amore tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei - l'ex naufrago : «Non posso fare a meno di lei» : Jonathan Kashanian dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi va ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live. Con lei racconta la sua esperienza al Grande Fratello, la sua gavetta, la vita...