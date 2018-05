Biagio Antonacci ai Wind Music Awards 2018 su Rai1 con una novità dopo la fine del

Foto e video di Biagio Antonacci a Roma con Fiorello - Mario Incudine - Laïoung e la piccola Virginia sul palco : La doppietta di Biagio Antonacci a Roma si è conclusa con un concerto ricco di ospiti a sorpresa per la penultima data del Dediche e manie Tour 2018, che si appresta a chiudersi a Bologna il 26 maggio. Se nella prima data Romana era stata Laura Pausini ad apparire a sorpresa sul palco per duettare con Biagio sulle note dei brani che il cantautore ha scritto per lei, venerdì 25 maggio gli ospiti si sono triplicati: il primo a fare la sua ...

Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma a sorpresa : video in Non vivo più senza te al PalaLottomatica : Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma è stato sulle note del brano Non vivo più senza te. A sorpresa, Laura Pausini - tra il pubblico presente all'evento di Antonacci a Roma - è salita sul palco improvvisandosi corista ma è stata presto riconosciuta! Nel corso della prima delle due tappe Romane del Dediche e Manie Tour di Biagio Antonacci al PalaLottomatica, Laura Pausini è apparsa sul palco. Durante il concerto di mercoledì 23 ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni - dalle passioni per trap e rap all’insegnamento dei valori partigiani : Il rapporto tra Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni è stato oggetto di alcune dichiarazioni che il cantautore di Rozzano ha rilasciato al Corriere della Sera, alla vigilia della doppietta romana del suo Dediche e Manie Tour, che sta girando l'Italia e approderà al PalaLottomatica per due concerti il 23 e 25 maggio. Da sempre legatissimo alla famiglia, Antonacci ha avuto un rapporto molto profondo col padre Paolo, di origini pugliesi ...

Biagio Antonacci a Radio2 tra imitazioni di Vasco Rossi e Luca Carboni - esibizioni dal vivo e duetti con i fan : Mattatore assoluto di Radio2 Social Club e Non è un Paese per Vecchi, Biagio Antonacci a Radio2 ha tenuto banco per diverse ore con la sua musica e i suoi racconti, esibendosi dal vivo, incontrando i fan e duettando con alcuni di loro. Ospite di Radio2 nel Biagio Antonacci Day, la giornata rinominata in suo onore per la partecipazione dal vivo negli studi di via Asiago, Antonacci è arrivato in radio per il programma di Luca Barbarossa e ...

Biagio Antonacci Day : speciale Rai Radio2 sul cantautore il 17 maggio : Biagio Antonacci DAY. Ancora grande musica su Rai Radio2 giovedì 17 maggio 2018 dalle 10:30 con la giornata dedicata al cantautore. Dopo Jovanotti, Laura Pausini, Negramaro e molti altri artisti a cui i programmi di Radio2 dedicano periodicamente alcune puntate speciali aperte al pubblico, sarà il turno del Biagio Antonacci. Biagio Antonacci Day a Rai Radio2 giovedì 17 maggio A partire dalle 10.:0 con Radio2 Social Club e l’ironia di Luca ...

'Biagio Antonacci - sposaci'. E il cantante fa un regalo a sopresa ai due fidanzati : Cantando proprio per loro In mezzo al mondo, facendoli salire anche sul palco. 'Stiamo vivendo la nostra storia attraverso le canzoni di Biagio, sin dall'inizio'- racconta Anastasia, che prima del ...

Un giorno con Biagio Antonacci a Radio2 per raccontare la musica di Dediche e Manie : i dettagli : Biagio Antonacci a Radio2 porta tutta la musica di Dediche e Manie in una giornata nella quale sarà protagonista. L'artista di Rozzano arriva dopo gli eventi dedicati a Jovanotti, Laura Pausini, Negramaro e tanti altri artisti che hanno avuto modo di approdare presso gli studi di Via Asiago. Il giorno dedicato a Biagio Antonacci è quello del 17 maggio, con un evento che avrà inizio alle 10,30 con l'ospitata a Radio2 Social Club a partire ...

Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards all’Arena di Verona : aggiornamenti sugli ospiti italiani ed internazionali : Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards 2018, tra i nuovi ospiti annunciati nelle scorse ore. I Wind Music Awards svelano il primo nome internazionale atteso a Verona a inizio giugno: è quello della cantante Rita Ora che, per la felicità di tutti i fan italiani, ha in programma una visita promozionale nel nostro Paese a giugno per partecipare ai Wind Music Awards. A comunicarlo ai fan è stata la stessa artista attraverso un post su ...

Scaletta di Biagio Antonacci a Milano - orari e biglietti in prevendita per i concerti del 9 e 10 maggio : Dopo la tappa napoletana in cui ha avuto modo di apprezzare le bellezze paesaggistiche e le specialità culinarie locali, Biagio Antonacci a Milano prosegue la sua cavalcata nei palasport per il Dediche e Manie Tour 2018. Il cantautore di Rozzano è tornato in scena dopo la prima parte del suo tour che ha riempito i palazzetti tra dicembre e gennaio scorso e le date in Russia a febbraio. Questa nuova tranche di concerti a supporto ...

Scaletta di Biagio Antonacci ad Acireale : riparte dal Pal’Art Hotel il Dediche e Manie Tour 2018 : Biagio Antonacci ad Acireale stasera, mercoledì 2 maggio, per il primo concerto della tranche di eventi in programma per tutto il mese. Il Tour di Biagio Antonacci per la presentazione dell'ultimo progetto discografico, Dediche e Manie, è stato avviato sul finire del 2017. La prima serie di concerti ha consentito all'artista di esibirsi in tutta Italia fino al mese di gennaio di quest'anno e ora Antonacci riparte in Tour. Questa sera, ...

