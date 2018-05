Bentornato AOD su OnePlus 6 | operazione riuscita con Magisk Manager

optimaitalia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Se il primo aggiornamento di6 ha soppresso, anche se forse momentaneamente, la funzionalità dell'Always-on Ambient Display, adesso possiamo anche dirvi che c'è un modo per ripristinarla, anche se trattasi di una procedura non adatta a tutti. Per attuarla bisogna rifarsi a quanto predisposto sulle pagine di XDA Developers, e più in particolare all'innesto di un modulo per(è necessario installarlo prima di potersene poi avvalere, scaricandolo da questa pagina).Una volta effettuate le installazioni di cui sopra, dovrete optare per il reboot del dispositivo, per vedere infine comparire la relativa voce all'interno delle impostazioni del display. In ogni caso, sappiate che la procedura non ha nulla di ufficiale, e che quindi dovrete attuarla a vostro rischio e pericolo. Questo, purtroppo, pare essere per adesso l'unico modo per far sì che le informazioni relative ...