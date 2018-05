BEBE VIO Madrina della serata di beneficenza | Voglio dimostrare che si può fare

BEBE VIO ai "Giochi senza Barriere" : "La disabilità è un superpotere" : Allo Stadio dei Marmi va in scena "La grande sfida dei supereroi". A raccontare l'VIII edizione dei "Giochi senza barriere" è Bebe Vio, star del fioretto paralimpico, che sarà presente insieme ad altri atleti il prossimo 14 giugno. Il concetto, come spiega sulle pagine del Messaggero la medaglia d'oro, è chiaro:"Dimostrare che si può fare tutto, mentre è pieno di gente che si lamenta per le cavolate. Quando ...

Chiara Ferragni e BEBE VIO insieme a Parigi : le due italiane alla sfilata Dior [VIDEO] : Chiara Ferragni e Bebe Vio alla sfilata Dior, le due italiane famose nel mondo insieme a Parigi alla sfilata Parigina di Dior ci sono anche due italiane famose nel mondo. Bebe Vio, campionessa paralimpica della scherma e Chiara Ferragni, fashion blogger, si ritrovano a Parigi per un evento di moda importante. L’una accanto all’altra le due donne assistono alla sfilata del marchio francese estasiate e condividono con i loro follower ...

"Aiutatemi a comprare le protesi" l'appello di Davide - il "BEBE Vio" siciliano che ha perso gli arti per una meningite : La vita del 24enne Davide Morana è cambiata improvvisamente da un giorno all'altro, quando, a gennaio per salvarlo da una meningite fulminante, i medici sono stati costretti ad amputargli tutti gli ...

Davide Morana come BEBE Vio/ Per lui un evento di solidarietà a Palazzo Cutò a Bagheria : Davide Morana come Bebe Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:29:00 GMT)

DAVIDE MORANA COME BEBE VIO/ Il ragazzo con braccia e gambe amputate : "Non vedo l'ora di diventare bionico!" : DAVIDE MORANA COME BEBE Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:42:00 GMT)

Meningite fulminante - Davide si ritrova senza gambe e braccia come BEBE VIO : “Tornerò più forte” : Un pomeriggio dello scorso gennaio, il 24enne siciliano, originario di Aspra, si sente improvvisamente male. Nel giro di poche ore la situazione precipita: rischia di morire. I medici lo salvano, ma il giovane ha bisogno di protesi costose per ricominciare a vivere...Continua a leggere

Davide - il ‘BEBE VIO siciliano’. Un ragazzo stupendo - poi la tremenda disgrazia : “Ecco come vivo” : La vita di Davide Morana, un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, è cambiata da un giorno all’altro. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una vita: meningite fulminante. I sanitari, pur di salvare la vita di Davide, sono costretti ad amputare gambe e braccia del giovane. Ma Davide, che dopo la ...

Meningite fulminante - Davide si ritrova senza braccia e gambe come BEBE VIO : «Tornerò più forte di prima» : Ma Davide Morana , un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, non si è mai perso d'animo. E ha continuato a lottare. Così dal letto del suo ospedale Davide - che dopo la maturità ...

Davide Morana come BEBE VIO / Il ragazzo con braccia e gambe amputate per la meningite che vuole correre : Davide Morana come Bebe Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:42:00 GMT)

Davide Morana - braccia e gambe amputate come BEBE VIO per una meningite fulminante : ora il sogno è tornare correre : La sua vita è cambiata improvvisamente. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una ...

La storia di Davide - il 'BEBE Vio' siciliano : La vita di Davide Morana, un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, è cambiata da un giorno all'altro. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a ...

BEBE VIO - io ministro?Battuta del giorno : Direttamente sul suo profilo Instagram lacampionessa paralimpica della scherma Bebe Vio derubrica asemplice battuta l'ipotesi fatta dai media di un suo possibileimpegno come ministro dello sport in ...

TOTO-GOVERNO - MATTARELLA : PRONTI NOMI PREMIER E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - ‘spunta’ anche BEBE Vio.. : Governo, toto-PREMIER: Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI: da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

BEBE VIO - io ministro?Battuta del giorno : Direttamente sul suo profilo Instagram la campionessa paralimpica della scherma Bebe Vio derubrica a semplice battuta l'ipotesi fatta dai media di un suo possibile impegno come ministro dello sport ...