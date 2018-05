Bayern | Lewandowski sempre più lontano L' agente | ' Robert vuole nuove sfide'

Bayern - Lewandowski pronto all'addio : 'I motivi di fondo non sono isoldi o un club specifico, perchè tutti i migliori club delmondo vorrebbero avere il miglior attaccante del mondo nelleloro file', ha aggiunto il manager israeliano ...

Lewandowski pronto all'addio al Bayern : 'I motivi di fondo non sono i soldi o un club specifico, perchè tutti i migliori club del mondo vorrebbero avere il miglior attaccante del mondo nelle loro file', ha aggiunto il manager israeliano ...

Bayern Monaco - Lewandowski in partenza : "Sente il bisogno di cambiare e affrontare una nuova sfida" : L'agente: "I responsabili del club sono stati già informati". Il Real Madrid è pronto ad affidargli il centro dell'attacco

La rivelazione di Lewandowski accende il calciomercato : “vado via dal Bayern Monaco” - ecco i club pronti ad accaparrarselo : Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern Monaco per iniziare una nuova pagina della sua carriera altrove, probabilmente lontano dalla Germania e dalla Bundes “Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide. Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una ...

Dybala al Bayern Monaco?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - la Joya è il dopo Lewandowski : Dybala al Bayern Monaco? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:46:00 GMT)

Bayern-Real Madrid 0-0 La Diretta Ronaldo sfida Lewandowski : Bayern Monaco e Real Madrid, grandi protagoniste del calcio in Europa, si affrontano per le semifinali di Champions League edizione 2017/18. I bavaresi hanno vinto questa coppa per 5 volte, gli ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni : Lewandowski sfida CR7 [LIVE] : In vista della sfida di questa sera, Jupp Heynckes sembra intenzionato a schierare i bavaresi con il 4-4-2, con Robben e Ribery che agiranno sugli esterni e la coppia d'attacco formata da Muller e Lewandowski. Spazio anche ad una vecchia conoscenza del Real Madrid: vale a dire James Rodriguez.In casa Real Madrid invece, Zinedine Zidane conferma il 4-3-3, con Cristiano Ronaldo, Isco e Benzema che andranno a formare il tridente offensivo. Ancora ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Lewandowski contro Ronaldo - torna Sergio Ramos : Serata di grande calcio a Monaco di Baviera. Il Bayern sfida i campioni in carica del Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida attesissima tra due squadre storiche del calcio europeo, in quella che per molti addetti ai lavori potrebbe anche essere una finale anticipata. Jupp Heynckes rischia di non avere a disposizione questa sera sera David Alaba. L’austriaco potrebbe saltare il match per un ...

Bayern Monaco - Heynckes : 'Temo CR7? Real deve chiedersi come fermare Lewandowski. L'arbitro non mi preoccupa' : Da un lato il Bayern Monaco, dall'altro il Real Madrid. Due tra le big d'Europa a sfidarsi per conquistare l'accesso alla finale di Champions League. Luci che si accendono all'Allianz Arena di Monaco ...