Bayer-Monsanto | Usa danno l' ok alle nozze da 66 miliardi di dollari

Gli Usa danno il via libera alle nozze da 66 miliardi tra Bayer e Monsanto : MILANO - Dopo l'Europa, anche gli Stati Uniti danno il via libera alle nozze tra Bayer e Monsanto . Il Dipartimento alla giustizia di Washington ha approvato ieri la fusione da 66 miliardi che darà ...

Bayer : profitti calano del 6 - 2% nel primo trimestre - closing Monsanto atteso entro fine giugno : "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità di tutto il mondo con l'obiettivo di chiudere la transazione nel secondo trimestre del 2018", si legge in una nota.

UE approva fusione Bayer-Monsanto senza considerare le valutazioni della società civile : A ciò si aggiungono altre tattiche come la propaganda, l'acquisizione di dati tramite il digital farming , gli attacchi alla scienza indipendente, la sfida aperta nei confronti delle leggi esistenti ...

Bayer-Monsanto - via libera condizionato dell’Ue alla fusione : “Attuare rimedi per evitare monopolio di settore” : È arrivato il via libera della Commissione europea alla fusione tra Bayer e Monsanto: nasce così un gruppo chimico-biotecnologico che sarà il più grande produttore mondiale di semi e pesticidi al mondo. Una superpotenza destinata a controllare, secondo le stime, tra il 24% e il 29% delle quote di mercato del settore. Ma quello dell’Ue è un “sì” condizionato all’attuazione degli “ampi rimedi” proposti ...

UE - Coldiretti : con la fusione tra Bayer e Monsanto il 63% dei semi a 3 multinazionali : “Con la fusione tra Bayer e Monsanto, tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina si rischia che il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci finisca nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori“: è quanto afferma la Coldiretti (www.Coldiretti.it) nel commentare “la decisione della Commissione Ue ...

Disco verde di Bruxelles alle nozze tra Bayer e Monsanto : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione europea all'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer . L'Esecutivo comunitario ha chiarito che il Disco verde è stato concesso in quanto Bayer ha ...

