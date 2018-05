Basket | Semifinali Serie A 2018 | l’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si

Video/ Trento Venezia - 81-63 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Trento Venezia , 81-63, : highlights della partita, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1 di Basket.

Video/ Brescia Olimpia Milano - 74-80 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Brescia Olimpia Milano , 74-80, : highlights della partita di Basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto.

Basket : Semifinali - stasera - 20.45 - gara-3 Brescia-Milano : SERIE A Il nuovo calendario La serie di semifinale Milano-Brescia torna in campo stasera , 20.45, al PalaGeorge di Montichiari, il feudo della Leonessa, sul punteggio di 1-1. In gar-2 al Forum, l'EA7 ...

Basket - semifinali A2 : si apre con Trieste-Treviso. Domani l'altro duello : Le prime tre in classifica del girone Est, la capolista di quello Ovest. Lo ha detto la regular season, lo ribadiscono i playoff: le migliori sono loro, ora se la vedranno in semifinale. Una sfida ...

Video/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (Basket gara-1 semifinali playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

Playoff Basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : Trento espugna il Taliercio! La Dolomiti batte la Reyer Venezia in gara-1 : Salta il fattore campo anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha espugnato il Taliercio di Venezia battendo la Reyer per 78-80 al termine di una partita equilibrata. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta dai lagunari. La vittoria trentina è stata griffata principalmente da Shavon Shields, autore di 27 punti. Lo show del giocatore americano è cominciato sin dal primo quarto, ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Basket - semifinali scudetto Brescia ci prova Ancora più squadra per battere Milano : Non esiste senso di appagamento per chi vive di sport e lavora ogni giorno per momenti come questo. C'è gente che pagherebbe di tasca propria per essere al nostro posto, c'è chi una semifinale ...

LegaBasket Serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è gia' un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio [VIDEO]. EA7 Emporio Armani Milano 2 ...

Basket A-2 - decise le semifinali playoff Trieste-Treviso e Fortitudo-Casale M. : Sarà Trieste-Treviso, com'era prevedibile, la prima semifinale dei playoff di A-2. I giuliani ottengono la qualificazione con una partita di ritardo rispetto ai veneti, passando in gara-4 al ...