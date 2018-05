Basket | Brescia ko Milano è la prima finalista del campionato

Basket - playoff Serie A : Milano in finale al termine di una “battaglia” contro Brescia : Milano e Brescia si sono affrontate oggi in gara-4 di semifinale dei playoff del campionato italiano: incontro fantastico deciso solo nel finale in favore dell’Olimpia Che battaglia tra Milano e Brescia! Gara-4 di semifinale playoff è stata davvero molto bella e combattuta, con la Germani che, sotto 2-1 nella Serie, le ha provate tutte per non cadere sotto i colpi dell’Olimpia. Vitali e soci hanno lottato sino all’ultimo ...

Video/ Brescia Olimpia Milano - 74-80 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Brescia Olimpia Milano , 74-80, : highlights della partita di Basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto.

Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

Playoff Basket - Goudelock manda ko Brescia : Milano intravede la finale : I biancorossi hanno sconfitto a domicilio la Germani 80-74 grazie ai 14 punti siglati nell'ultimo quarto dall'ex Maccabi. Ora la serie è sul 2-1 per l'Olimpia

Playoff Basket - Gara-3 : Milano batte Brescia 74-80 e si porta sul 2-1 nella serie : Gara 3 di una serie in parità è quella fondamentale per guadagnare il match point per la finale e Milano con il 74-80 finale si porta sul 2-1 ad una sola vittoria per la serie finale. Brescia comincia ...

Basket : Semifinali - stasera - 20.45 - gara-3 Brescia-Milano : SERIE A Il nuovo calendario La serie di semifinale Milano-Brescia torna in campo stasera , 20.45, al PalaGeorge di Montichiari, il feudo della Leonessa, sul punteggio di 1-1. In gar-2 al Forum, l'EA7 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Basket – Semifinale Playoff : Milano domina Brescia - gara-2 è un massacro : Semifinale Playoff di serie A, Milano vince e riporta la serie contro Brescia in parità dopo aver perso gara-1 Semifinale Playoff di serie A di Basket andata in scena questa sera in quel di Milano. L’Olimpia ha messo ko Brescia, portando la serie sull’1-1 dopo aver perso il primo atto pochi giorni fa. Questa sera però la Germani non è scesa in campo, dominata letteralmente da Micov e compagni che hanno vinto 89-68, mantenendo un ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro Brescia : Una partita senza storia, dominata dal primo minuto. Questa, in breve, la storia di gara-2 della Seminale Playoff tra l’EA7 Armani Milano e la Germani Basket Brescia, con la formazione meneghina che ha preso margine nei primi due quarti per poi amministrare. La prima metà di gara, come detto, è stata completamente dominata dall’Olimpia, che ha messo a referto la bellezza di 60 punti prima dell’intervallo, suddivisi equamente nei due periodi. ...

Basket : playoff - Milano-Brescia 82-85 : ANSA, - ASSAGO , MILANO, , 24 MAG - Con le fiammate di Michele Vitali , 20 punti, , la difesa tenace di Moss e la velocità di Cotton , 11, la Germani Brescia infilza l'EA7 Milano , 82-85, in gara-1 di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia espugna il Forum. Milano battuta. 1-0 per la Leonessa : La Germani Brescia ribalta subito il fattore nella Serie di semifinale contro l’Olimpia Milano. La squadra di coach Diana si impone in gara-1 al Forum per 85-82 e si porta avanti sull’1-0. Una partita che ha sempre visto avanti la Leonessa, con l’EA7 che ha provato a rimontare nel finale, pagando un pessimo primo quarto. Prestazione sontuosa di Michele Vitali, che mette a referto 20 punti. La guardia italiana è il grande ...

Basket – Semifinale Playoff : gara-1 alla Leonessa Brescia - Milano ko per 82-85 [GALLERY] : L’Olimpia Milano ci prova fino alla fine, ma gara-1 di Semifinale Playoff va alla Leonessa Brescia Si riaccende lo spettacolo del Basket italiano. Dopo qualche giorno di pausa si torna finalmente in campo con la prima Semifinale di Playoff. Al Mediolanum Forum l’Olimpia Milano ha ospitato la Leonessa Brescia per un primo incontro entusiasmante. Ottima partenza degli ospiti di casa che hanno chiuso il primo quarto con 8 punti di ...

Basket - semifinali scudetto Brescia ci prova Ancora più squadra per battere Milano : Non esiste senso di appagamento per chi vive di sport e lavora ogni giorno per momenti come questo. C'è gente che pagherebbe di tasca propria per essere al nostro posto, c'è chi una semifinale ...

Basket - Semifinali Play-off 2018 : il tabellone completo - Milano-Brescia e Venezia-Trento. Date - programma - orari e tv : Milano-Brescia e Venezia-Trento sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Basket maschile. Si è delineato il tabellone dopo dei quarti di finale chiusi rapidamente e che non hanno ammesso repliche. Sicuramente il tricolore rimarrà al Nord. L’Olimpia sempre essere la grande favorita della vigilia ma se la dovrà vedere con l’agguerrita Leonessa che cerca il colpaccio contro la corazzata di Armani, mentre dall’altra parte Venezia ...