Barbara d’Urso legge il comunicato Mediaset sul caso droga al GF

GF - caos in studio. Angelo furioso contro Simone - Barbara d’Urso lo rimprovera : La semifinale del Grande Fratello è iniziata con il livore palesato in modo irruente da Angelo Sanzio nei confronti di Simone Coccia. L’ex concorrente si è immediatamente alzato dalla sedia...

“Ecco perché lo odio” : Fabrizio Corona e Barbara d’Urso - la verità sullo scontro : Tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non corre buon sangue, come ormai avranno capito tutti gli utenti. Negli ultimi giorni le bordate tra i due si sono susseguite incessanti in rete, iniziate con le parole di fuoco dell’ex re dei paparazzi italiani nei confronti della regina dei palinsesti Mediaset. Uno scontro iniziato in quel di Verissimo, programma del quale Fabrizio era ospite, quando di fronte a un’incredula Silvia ...

Barbara d’Urso confermata al Grande Fratello per il 2019 : Il Grande Fratello 15 sta per terminare, ma Barbara D’Urso sta già preparando l’edizione del 2019. La conduttrice infatti è stata confermata alla guida dello show. A svelarlo in diretta tv è stata lei stessa durante una puntata di Domenica Live. Quando Karina Cascella ha criticato il cast scelto per entrare nella casa più spiata d’Italia, Carmelita l’ha apostrofata affermando: “Hai un anno di tempo, preparati per il ...

“Clamoroso : cambia la data della finale”. GF - la conferma di Barbara D’Urso. Ecco quando conosceremo il vincitore del reality : Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai ...

“Clamoroso : cambia la data della finale”. GF - la conferma di Barbara D’Urso. Ecco quando conosceremo il vincitore del reality : Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai ...

“Mio padre ti ha dato da mangiare”. Vittorio Corona e Barbara d’Urso - il retroscena. Chi era il padre di Fabrizio Corona? E qual era il suo legame con Barbarella? : Guerra totale tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona. L’ultimo capitolo, però, è tra i più pesanti di sempre, con delle dichiarazioni da parte dell’ex re dei paparazzi che sicuramente continueranno a trascinarsi a lungo. Non ci ha pensato due volte ed è andato sul pesante. Il tutto, ovviamente, va in scena tra tv e social. Lui l’ha accusata a ‘Verissimo’ di aver strumentalizzato la ex Nina Moric al ...

MATTEO SALVINI E LUIGI DI MAIO DA Barbara D’URSO/ “Savona - Lega e M5s d’accordo per rimanere in Ue” : LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI a Pomeriggio 5, diretta live. L'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da BARBARA d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:22:00 GMT)

Di Maio da Barbara d’Urso : “Mattarella ha impedito che nascesse il governo” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna all'attacco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio Live: "Abbiamo messo in piedi un governo, oggi potevamo essere già al lavoro, ci hanno detto di no. Ora torniamo al voto. Ma se ci ripresentiamo un’altra volta al Quirinale e trovano che un altro ministro ha scritto qualcosa non andava bene, ricominciamo da capo. Il problema di ...

Ecco perchè Barbara d’Urso odia Fabrizio Corona! : Tra la regina Mediaset, Barbara D’Urso e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona non scorre buon sangue. Appena uno dei due ne ha l’occasione, parla male dell’altro. Per quale motivo tra i due protagonisti si è instaurata un certo tipo di acrimonia? Ve lo sveliamo noi! Le parole al veleno della conduttrice! Per quale motivo tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona non scorre buon sangue? Vi sveliamo l’esatto motivo ...

Grande Fratello con Barbara d’Urso - finale anticipata : ecco la data : Quando ci sarà la finale del Grande Fratello 15 con Barbara d’Urso e perché finisce prima Cambio di programmazione per il Grande Fratello. La finale della quindicesima edizione condotta da Barbara d’Urso andrà in onda lunedì 4 giugno 2018 e non più martedì 5 giugno come previsto inizialmente. Il motivo? Si tratta di una strategia […] L'articolo Grande Fratello con Barbara d’Urso, finale anticipata: ecco la data proviene ...

Cristina Plevani : ecco cosa penso del Grande Fratello e di Barbara D’Urso! : Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista nella quale comunica che cosa ne pensa della conduttrice Barbara D’Urso e della quindicesima edizione del Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina non sono di certo incoraggianti e senza esitazione, spara a zero anche sui coinquilini! Sentite cosa ne pensa! L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista al ...

Grande Fratello 15 : Barbara d’Urso anticipa il giorno della finale : GF 15, la finale con Barbara D’Urso cambia giorno: quando andrà in onda Domani sera, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale del GF 15. La versione ‘originale’ del reality più spiato d’Italia, condotta dall’instancabile Barbara D’Urso, è stata davvero un successo in termini di ascolti, una sfida vinta in casa Mediaset. Ad oggi la media delle puntate del Grande Fratello sulla rete ammiraglia del ...

Barbara d’Urso contro Corona : il retroscena sul loro litigio : Fabrizio Corona vs. Barbara d’Urso: ecco perchè hanno litigato E’ stato un weekend di fuoco per Barbara d’Urso e Fabrizio Corona. Cosa è successo tra loro? In pratica quest’ultimo, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha attaccato duramente la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello. E proprio ieri a Domenica Live, nel momento dell’intervista a Nina Moric, Barbara d’Urso ha ...

Barbara d’Urso : “Non parlo di Corona - ha fatto del male a mio figlio” : Barbara D’Urso attacca Fabrizio Corona, dopo le sue dichiarazioni su Nina Moric e la sua partecipazione al GF15. Nel corso di Domenica Live, la conduttrice ha voluto chiarire di non aver mai costretto la modella croata a parlare del figlio Carlos e dei suoi problemi personali. Per la prima volta la D’Urso ha anche spiegato di avere un conto in sospeso con Corona, che avrebbe fatto del male a suo figlio. Qualche anno fa infatti ...