Bankitalia si mette in trincea | Il nostro destino è l' Europa

Conoscere è la via migliore per gestire i propri soldi. Bankitalia mette online un portale di educazione finanziaria : Sarà online da giovedì il portale dell'educazione finanziaria in italia. Un canale web pubblico che ha l'intento di alfabetizzare gli italiani in tema di finanza e censire tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia presenti sul territorio nazionale. Il portale si chiamerà "Quello che conta". Ad annunciarlo in anteprima a Radio 24 è Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e ...