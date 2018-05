Banche su | ma i rischio restano I broker tagliano rating e tp

Governo - l’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico”. E il termometro sono ancora le Banche : “Il prossimo big short? E’ sull’Italia”. Una battuta, ma neanche tanto: basta guardare l’andamento dello spread e quello dei titoli del settore bancario per rendersi conto che la “benevola neutralità” con cui i mercati hanno guardato all’Italia nel lungo periodo post-elettorale è finita. Lo spread è balzato oltre quota 200 (è arrivato anche a 216 punti per poi assestarsi intorno a 204), ai massimi degli ultimi quattro anni, e – ciò che più ...

Banche nel mirino per il governo Lega-M5s : smaltimento Npl a rischio - quali rischi si corrono : Piazza Affari nuovamente giù: ha chiuso in calo dell'1,31% con scambi per 2,9 miliardi di euro. Niente di eccezionale perchè in linea con le sedute di lunedì e martedì. Vuol dire che c'è ...

Cancellazione del debito pubblico A rischio le Banche e le famiglie Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Iran - ora Trump minaccia l'EuropaLe aziende Ue a rischio sanzioni E la Cina Banchetta su Teheran : Dopo la rottura dell'accordo nucleare, Trump minaccia sanzioni all'Europa in caso di affari con Teheran: rischi per le aziende Ue. Intanto la Cina fa festa: accordo di cooperazione con l'Iran Segui su affaritaliani.it

Bankitalia - no cripotvalute. Ma nuove tasse in arrivo per rischio crisi italia per deboli Banche e debito : Nell'analisi della stabilità finanziaria, Banca d'italia affronta tre argomenti banche, debito e cripotvalute.

Atac a rischio stop : niente garanzie «No» delle Banche a fideiussione : Nessuna banca si fida dell?Atac. In sei mesi la più grande partecipata dei trasporti pubblici del Paese, quasi 12mila dipendenti e un debito ciclopico di 1,3 miliardi, non è...

Banche - Visco : da risoluzioni rischio di conseguenze inattese : Roma, 5 apr. , askanews, Le procedure di risoluzione delle Banche rischiano di avere 'conseguenze inattese' per il sistema creditizio e l'economia reale. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo a un convegno sulla stabilità finanziaria. 'Resto preoccupato ha sottolineato Visco per il fatto che la ...