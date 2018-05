Banche su | ma i rischi restano I broker tagliano rating e tp

Banche su - ma i rischio restano. I broker tagliano rating e tp : Banca Akros segnala che la crisi politica in atto in questo momento nel nostro Paese ha riportato in primo piano i timori relativi al legame tra le Banche e i titoli governativi, ma c'è da dire che ...

Governo - l’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico”. E il termometro sono ancora le Banche : “Il prossimo big short? E’ sull’Italia”. Una battuta, ma neanche tanto: basta guardare l’andamento dello spread e quello dei titoli del settore bancario per rendersi conto che la “benevola neutralità” con cui i mercati hanno guardato all’Italia nel lungo periodo post-elettorale è finita. Lo spread è balzato oltre quota 200 (è arrivato anche a 216 punti per poi assestarsi intorno a 204), ai massimi degli ultimi quattro anni, e – ciò che più ...

Banche - sì dell' Ecofin alla riduzione dei rischi. L'Italia si astiene : Politica europea. Via libera dall''Ecofin al "pacchetto bancario" pensato per ridurre i rischi. La maggior parte dei ministri europei dice sì, mentre Italia e Grecia si astengono. Tra le novità, l'...

Banche - sì della Ue alla riduzione dei rischi. Italia astenuta : Ok dell'Ecofin al pacchetto bancario pensato per ridurre i rischi. Solo Italia e Grecia si sono astenute. Tra le novità, l'introduzione del livello minimo di capacità di assorbimento delle perdite , ...

Banche : ok Ecofin a riduzione rischi : ANSA, - BRUXELLES, 25 MAG - Ok dell'Ecofin al 'pacchetto bancario' pensato per ridurre i rischi. Solo Italia e Grecia si sono astenute. Tra le novità, l'introduzione del livello minimo di capacità di ...

Banche nel mirino per il governo Lega-M5s : smaltimento Npl a rischio - quali rischi si corrono : Piazza Affari nuovamente giù: ha chiuso in calo dell'1,31% con scambi per 2,9 miliardi di euro. Niente di eccezionale perchè in linea con le sedute di lunedì e martedì. Vuol dire che c'è ...

Banche - Fitch : 'Rischi su Npl se cala fiducia con nuovo governo' : "La fiducia del mercato sembra essersi indebolita da quando la coalizione tra M5S e Lega ha rivelato proposte che, se pienamente attuate, avrebbero un effetto significativo sulle finanze pubbliche ...

Cancellazione del debito pubblico A rischio le Banche e le famiglie Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Cancellazione del debito pubblico A rischio Banche e famiglie italiane Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Iran - ora Trump minaccia l'EuropaLe aziende Ue a rischio sanzioni E la Cina Banchetta su Teheran : Dopo la rottura dell'accordo nucleare, Trump minaccia sanzioni all'Europa in caso di affari con Teheran: rischi per le aziende Ue. Intanto la Cina fa festa: accordo di cooperazione con l'Iran Segui su affaritaliani.it

Bankitalia - no cripotvalute. Ma nuove tasse in arrivo per rischio crisi italia per deboli Banche e debito : Nell'analisi della stabilità finanziaria, Banca d'italia affronta tre argomenti banche, debito e cripotvalute.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi dei fondi stranieri nelle Banche italiane (oggi - 1 maggio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa è rimasta quota 2,7 euro ad azione. Le parole di Lando Maria Sileoni, leader della Fabi. Ultime notizie live di oggi 1 maggio 2018(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:07:00 GMT)

Bankitalia - gravi rischi Italia per difficoltà Banche e debito alto. E nuove forti tasse in arrivo. Per chi : BankItalia analizza la situazione finanziaria Italia nel suo rapporto sulla Stabilità e le incertezze, molte, rimangono.

Bankitalia : ancora rischi piccole Banche : In particolare, nota il rapporto, "il peso degli attivi bancari sull'economia continua a contrarsi e i ricavi netti da interesse rimangono molto contenuti. Gli utili sono tornati su valori positivi, ...