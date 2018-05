Balotelli più vicino al Napoli secondo i bookie

calcioweb.eu

: E’ quasi tutta colpa sua, ma negli ultimi sei mesi delle qualificazioni #Balotelli sarebbe servito. Ecco, l’ho dett… - capuanogio : E’ quasi tutta colpa sua, ma negli ultimi sei mesi delle qualificazioni #Balotelli sarebbe servito. Ecco, l’ho dett… - PremiumSportHD : #YouPremium #Miceli: 'Contatti frequenti tra #Raiola e la #Roma per #Balotelli, ma i giallorossi hanno #Dzeko e… - mik__ka : @RoadtoNinny E sì Ninny. Partono Dzeko e Nainggolan. E prendiamo Balotelli e Cristante. Arriviamo quinto. Tutte sic… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il gol contro l’Arabia Saudita ha confermato l’importanza di Marioper la Nazionale e forse anche per qualche club italiano. I bookmaker festeggiano il ritorno di Supermario con l’Italia spianandogli la strada che porta in Serie A, dopo due stagioni passate con il Nizza: in pole c’è il, ‘sponsorizzato’ dalle ultime dichiarazioni di Mino Raiola e dal feeling del giocatore con Lorenzo Insigne, uno dei punti fermi dei partenopei. Per la prossima stagione, dunque, Snai dà gli azzurri favoriti nelle scommesse sulla prossima squadra di Baloteli, a 2,00, davanti al Marsiglia, che rimane in corsa a 3,50. Più indietro, spiega Agipronews, le opzioni Borussia Dortmund e Roma, entrambe a 7,50, mentre un altro anno con il Nizza si gioca a 12,00. (AdnKronos) L'articolopiùal...