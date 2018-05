Babchenko è vivo | si presenta in conferenza stampa

Babchenko - il cronista dato per morto è vivo - ed è apparso in una conferenza stampa :

Il giornalista Arkady Babchenko è vivo. La morte è stata una messa in scena - gli 007 ucraini : "Era un piano per sventare l'omicidio" : Arkady Babchenko, il giornalista russo dato ieri sera vittima di un assassinio a Kiev, è vivo ed è apparso in una conferenza stampa con il capo dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. La sua morte, ha detto quest'ultimo, è stata una messa in scena. Secondo quanto affermato dai servizi di sicurezza ucraini, "è stato scoperto un piano per assassinare Babchenko ed è stata presa la decisione di organizzare ...