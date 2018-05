BABCHENKO E' VIVO | GIORNALISTA ANTI-PUTIN IN CONFERENZA Il passato da combattente in

Ucraina - la grande messinscena del reporter russo : BABCHENKO è vivo : 'Solo propaganda' replica Mosca - A sorpresa Arkady Babchenko, il giornalista russo residente a Kiev dato ieri per morto dalla stampa di tutto il mondo, vittima di un assassinio a Kiev di cui si era ...

