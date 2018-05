Avengers | gli sceneggiatori di Infinity War avrebbero volentieri cambiato un elemento

Avengers : Infinity War - fan perplessi per le scelte (sbagliate) di Star Lord e Thor : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T14:55:09+00:00 ROMA – Dall’uscita nei cinema di Avengers: Infinity War, Star Lord e Thor sono al centro di accese discussioni tra i fan della saga. Il motivo? Le scelte – definite sbagliate – che hanno preso nel corso del film, nell’affrontare Thanos. Il primo non ha saputo controllare la sua rabbia […]

Gli Avengers originali insieme per un tatuaggio in comune : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T13:03:57+00:00 ROMA – Sono passati 10 anni dalla creazione del Marvel Cinematic Universe. Era il 2008 quando nei cinema arrivavano Iron Man e L’incredibile Hulk. Per celebrare questo lungo percorso, correlato da immensi successi, gli Avengers originali si sono riuniti per farlo con un tatuaggio in comune. A documentare il tutto […]

Infinity War : gli Avengers originali celebrano 10 anni di UCM con un tatuaggio. Foto e video - Best Movie : ... @renner4real, in data: Mag 3, 2018 at 1:36 PDT Diretto dai fratelli Russo, ricordiamo che Avengers: Infinity War è attualmente nei cinema di tutto il mondo, e come era lecito aspettarsi, ha ormai ...

Avengers : Infinity War/ Quella scena tagliata dal film e visibile solo nella versione Blu-ray... : Avengers: Infinity War, i fratelli Russo alla regia hanno proposto un clamoroso spoiler del sequel che seguirà il film sui supereroi ora nelle sale e protagonista di un successo incredibile.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:50:00 GMT)

Thanos arriva in Fortnite : uscita e dettagli evento crossover con Avengers Infinity War : Epic Games ha lanciato finalmente una vera bomba su Fortnite. Tramite un'immagine su Twitter e la semplice scritta “La battaglia comincia domani...” ha annunciato un evento crossover a tempo limitato con Avengers Infinity War. Ecco cosa ci possiamo aspettare. Thanos arriva in Fortnite A partire da domani 8 maggio, non sappiamo ancora a che ora, Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle ...

Avengers : Infinity War raggiunge la soglia del miliardo di dollari d'incasso in tempo record : Avengers: Infinity War ha raggiunto ieri la soglia d'incasso di un miliardo di dollari nel mondo , una cifra ottenuta in tempi record: undici giorni , contro i dodici del detentore precedente, Star Wars: Il risveglio della forza . A completare la Top 5 ci sono Jurassic World , quindici ...

Avengers - Infinity War / Conan meglio degli eroi Marvel! Parola dei giapponesi : Avengers - Infinity War supera in soli 10 giorni i 900 milioni di dollari e si appresta a raggiungere il miliardo nel corso del secondo weekend al botteghino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:29:00 GMT)

Avengers - gli eroi degli anime prendono il loro posto Video : 5 Che gli Avengers siano i più potenti eroi della Terra, è un dato di fatto. Ma cosa accadrebbe se i supereroi degli anime [Video] prendessero il loro posto? Del resto, i malvagi pronti ad attaccare il mondo sono numerosi e talvolta non sempre i vari Iron Man, Thor ed Hulk bastano per arginare il pericolo di turno. Il 25 Aprile è uscito nelle sale cinematografiche il film Avengers Infinity War. Nel terzo capitolo della saga ...

Il debutto di Avengers : Infinity War è il migliore di sempre : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T10:38:17+00:00 ROMA – Avengers: Infinity War è il film più con il miglior debutto di sempre. L’ultima battaglia della saga ha centrato ogni previsione. Al suo primo weekend in sala, la pellicola diretta da Anthony e Joe Russo ha incassato ben 630 milioni di dollari nel mondo. Un record che supera di […]

Gli Avengers sfondano : oltre 630 milioni di dollari al botteghino : Alla vigilia dell'uscita, qualcuno aveva ancora qualche dubbio e temeva che l'ultimo grande film Marvel fosse un flop, invece "Avengers: Infinity War" (già siglato AIF) sfonda e al suo debutto, raggiunge un incasso record che lo mette in testa alle classifiche dei film con più incasso. Precedentemente al primo posto c'era Fast and Furious 8 (2017) che aveva totalizzato ben 541, 9 milioni di dollari, ma il nuovo film Avengers ha quotato ...

Infinity War - gli sceneggiatori dichiarano : 'Avengers 4 sarà ancora meglio!' : Avengers: Infinity War è uscito nelle sale di tutto il mondo e sta facendo furore, visto che molte previsioni parlano di un esordio da 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Dopo anni di costruzione per questo atteso e intenso capitolo del Marvel Cinematic Universe, già tra un anno avremo il nuovo episodio corale della saga, Avengers 4 . Originariamente i due film ...

Gli Avengers ritornano al cinema. Ed è subito record di incassi : Infinity war vi attende da mercoledì 25 aprile ad Agrigento nei cinema Multisale Ciak, orario degli spettacoli: 18.30 21.30, e Concordia, orario degli spettacoli: 17.30 20.00 3D- 22.30 2D. Ultima ...

Avengers - Infinity War/ Record d’incassi al botteghino : migliore esordio degli ultimi vent’anni : Avengers - Infinity War è uscito ieri, mercoledì 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata : In occasione dell'uscita nelle sale di "Avengers: Infinity War", Samsung svela due sorprese per i fan dei vendicatori: su Samsung Temi saranno presto disponibili sfondi gratuiti dedicati, mentre presso il Samsung District di Milano si potrà visitare una mostra evento. L'articolo Samsung festeggia gli Avengers con sfondi gratuiti e mostra dedicata proviene da TuttoAndroid.