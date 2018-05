Avanti Berrettini | Cecchinato e Giorgi

Berrettini - Cecchinato e Giorgi Avanti : ... numero 160 Atp: 6-2 3-6 6-4 6-3, in due ore e tre quarti di gioco, lo score con cui il giovane capitolino ha sconfitto il 29enne di Riga, ex numero 10 del mondo , nel giugno di 4 anni fa, e alla ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - Avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...