Autostrada chiusa | il traffico pesante si riversa sulla Statale nella notte

Valmontone. in fiamme un Tir carico di birra : Autostrada chiusa in direzione Napoli : Un grosso Tir che trasportava birra ha preso fuoco improvvisamente sull' autostrada del sole tra San Cesareo e Valmontone, perdendo parte del carico sulla carreggiata. Grossi disagi in direzione Napoli ,...

In Spagna un’Autostrada è rimasta chiusa per due ore a causa di quattro elefanti : Erano scappati dal camion di un circo dopo un incidente, per portarli in sicurezza ci sono volute diverse ore The post In Spagna un’autostrada è rimasta chiusa per due ore a causa di quattro elefanti appeared first on Il Post.