Auto | si preannuncia un grande successo per la cinquantunesima edizione del Rally del

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Il plateau di iscritti ha raggiunto quota 115 adesioni, tra cui 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC Un. Ancor prima di accendere i motori il 51°del Salento è un. È questa la definizione più immediata e appropriata e senza eccessi, che merita la manifestazione salentina da anni un punto fermo nel panorama dei rallies italiani. Un appuntamento irrinunciabile che coniuga sport, spettacolo e promozione del territorio. A conferma che quello che andrà in scena venerdì 1 e sabato 2 giugno sarà un evento diportata con diversi motivi sportivi, di spettacolo e anche tecnici, il plateau di iscritti che ha raggiunto quota 115 adesioni suddivisi in 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC, 7 per il 1°Storico del Salento e 25 per la 2^del Raduno Storico, manifestazioni concomitanti, ma che si corrono sotto un unico brand ...