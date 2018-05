Auto – Renault Kadjar unisce le forze con “Solo | A Star Wars Story” per portare i clienti

sportfair

: PENTOLINO I CONOSCE TUTTA TERRACINA.. RENAULT 5 GT TURBO,,,MAI INCIDENTI,,,LA UNO TURBO MAI INCIDENT! LE SUE AUTO!… - djmisterpiu : PENTOLINO I CONOSCE TUTTA TERRACINA.. RENAULT 5 GT TURBO,,,MAI INCIDENTI,,,LA UNO TURBO MAI INCIDENT! LE SUE AUTO!… - BelardiPaolo : Mi raccomando a chi compra auto tedesche e francesi se ne guardassero bene dal farlo..!! Boicottare Bmw Gruppo Wolk… - BelardiPaolo : @iosonokarma @patriziagatto3 Mi raccomando anche a chi compra auto tedesche e francesi se ne guardassero bene dal f… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018)lecon: Aper offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018 Coninvita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata e prodotta in collaborazione con Lucasfilm, Disney e Publicis Conseil. Per il costruttore francese si tratta di una collaborazione senza precedenti che interesserà ben 25 Paesi in tutta Europa. Quandolecon: A, è naturale aspettarsi l’avventura. Nel nuovissimo film che porterà sui grandi schermi uno dei personaggi più amati della galassia, scopriremo come, prendendo una strada alternativa, Han Solo è giunto ad incontrare il suo possente futuro co-pilota Chewbecca. Ora, grazie alle caratteristiche di ...