Auto – Alfa Romeo è main sponsor della “Mitteleuropean Race 2018”

Auto – Alfa Romeo alla scoperta delle eccellenze italiane con “Strade Stellate” : La prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate” Alfa Romeo è andata in scena domenica sera a Verona Si è conclusa domenica sera a Verona, presso l’esclusivo Byblos Art Hotel Villa Amistà, la prima tappa della seconda edizione di “Strade Stellate”, l’avvincente tour firmato Alfa Romeo, in collaborazione con Salotti del Gusto, che si articola lungo sei weekend, da maggio a ottobre, nelle più belle ...

Auto – Jeep e Alfa Romeo protagonisti dei Salotti del Gusto 2018 : Ieri sera, presso il Palazzo Ceriana Mayneri di Torino, Jeep e Alfa Romeo hanno annunciato di aver rinnovato la collaborazione con i “Salotti del Gusto” per il sesto anno consecutivo Il marchio Jeep si conferma Auto ufficiale di “Salotti del Gusto” e Main Sponsor del tour “Taste and Drive Urban Side”, che, diversamente dallo scorso anno, porterà la gamma Jeep nelle piazze italiane, mettendo a disposizione la ...

Aste : Bolaffi mette in scena Auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...

Aste : Bolaffi mette in scena Auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...

Aste : Bolaffi mette in scena Auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...

Aste : Bolaffi mette in scena Auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo : milano, 24 mag. (AdnKronos) – Alla Pista di Arese davanti a oltre trecento spettatori, è andata in scena la prima asta di ‘auto e moto classiche’ firmata Aste Bolaffi. Protagoniste auto uniche o rare ma anche modelli più abbordabili: lo stesso applauso ha accomunato la vendita della minuscola Isetta, aggiudicata a 38 mila euro, e quella dell’Alfa Romeo 8C Pandion 2010. La concept car disegnata per celebrare i 100 anni di ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per Auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per Auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per Auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...

Mille Miglia : Alfa Romeo scalda i cuori degli appassionati della corsa Automobilistica : Il mito dell’Alfa Romeo torna a solcare le strade della Mille Miglia, a novant’anni dal primo successo celebrato con il progetto “Alfa Romeo: la Mille Miglia in 90 luoghi“ Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della Mille Miglia 2018. Un’edizione da record: gli equipaggi in gara sono 440, oltre a dieci della “Categoria Militare”, per un totale di 900 ...

Alfa Romeo presente alla Mille Miglia 2018 - Motori e Auto - : Le due recenti Auto rappresentano il nuovo volto della casa Automobilistica del Biscione che punta a tornare grande nel mondo dei Motori tenendo fede alla sua storia e alla sua tradizione.

Il mercato Italiano dell'Auto in aprile fa +6 - 47% Boom di Jeep - sale Alfa : Il mercato Italiano dell'auto torna a crescere. In aprile - secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - sono state vendute 171.379 vetture, con un incremento del 6,47% rispetto ...

Alfa Romeo Giulia spopola anche ai Driver Power Awards 2018 - Motori e Auto - : Alfa Romeo Giulia ottiene nuovi riconoscimenti dal mondo dei Motori, la berlina del Biscione spopola ai Driver Power Awards 2018 Alfa Romeo Giulia inoltre è anche arrivata terza nella classifica ...

Alfa Romeo trionfa in Giappone con una delle sue Auto che hanno fatto la storia - Motori e Auto - : La 6C 2500 Super Sport Villa d'Este che ha trionfato è uno dei 36 modelli realizzati dalla Carrozzeria Touring di Milano tra il 1949 e il 1952. Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este trionfa in ...