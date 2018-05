Auguri Jack e Le Beatrici due spettacoli e un anno di lavoro per

cittadellaspezia

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La Spezia - A conclusione dei corsi di recitazione teatrale la Compagnia degli evasi porta in scena al Teatro Dialma Ruggiero di via Monteverdi a La Spezia glidi fine percorso. Venerdì 01 giugno alle 21.15 andrà in scena l'esilarante piece comica "" della giovane autrice Chiara Pozzoli, in scena gli allievi Carlos Josè Crespo, Dario D'...